Britney Spears habla por primera vez de su documental, lloró porque se siente juzgada por los medios

El 8 de febrero se estrenó el documental 'Framing Britney Spears' , producido por el New York Times, donde se muestra la trayectoria de la cantante y los problemas que ha enfrentado con sus padres por su tutela. A casi dos meses del lanzamiento, 'La Princesa del Pop' confesó que no lo ha visto, pero lloró durante dos semanas al ver "la luz en que la pusieron".

Spears se dijo vulnerable ante las criticas que recibe de los medios de comunicación desde que inició su carrera: "¡ He estado expuesta toda mi vida actuando frente a la gente! Se necesita mucha fuerza para confiar en el universo con tu vulnerabilidad real, porque siempre he sido tan juzgada... insultada... y avergonzada por los medios ... y todavía lo soy hasta el día de hoy. A medida que el mundo sigue girando y la vida continúa, ¡seguimos siendo tan frágiles y sensibles como personas!".

La intérprete de 'Gimmie more' asegura que no ha visto el documental del New York Times, pero lo poco que ha podido mirar provocó que llorara por dos semanas: "No vi el documental, pero por lo que sí vi me avergonzó la luz que me pusieron... Lloré durante dos semanas y bueno... ¡Todavía lloro a veces!".