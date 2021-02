Vivian Thoreen, abogada del padre de Britney, dice que Jamie Spears salvó a su hija de ser explotada

El 11 de febrero, la jueza Brenda Penny dictaminó que Jamie Spears no tendrá el control exclusivo de la fortuna de su hija Britney Spears y compartirá la tutela financiera junto con la compañía Bessemer Trust. A dos semanas de la última audiencia, Vivian Thoreen , abogada del padre de la cantante, ofreció una entrevista a ABC News donde asegura que su cliente "le salvó la vida" a la estrella del pop .

Sam Ingham III, abogado de Britney Spears, argumentó que tener dos tutelas " reduciría significativamente el papel de Jamie de ser más justo con la firma financiera de terceros", reportó el diario The Sun. Por su parte, la defensora legal de James Spears alegó que "no hay intención ni deseo de crear un poder o una toma de decisiones desiguales entre los dos, su señoría. Esta es una manera de hacerlo coherente y de no quitar los poderes que tenía el Sr. Spears como tutor".