Britney Spears dice que se “besó” con Ben Affleck, ¿él engañó a JLo y ella a Justin Timberlake?

Video Britney Spears no siempre fue feliz con Justin Timberlake: se embarazó y él le pidió no tenerlo

Britney Spears aparentemente todavía tiene muchas historias que contar sobre su vida sentimental tras lo que relató en su libro de memorias ‘The woman in me’.

Recientemente aseguró que tuvo un momento íntimo con Ben Affleck, actual esposo de Jennifer López.

Britney Spears dice que se “besó” con Ben Affleck

Este miércoles 7 de febrero, la llamada ‘Princesa del pop’ publicó en su cuenta oficial de Instagram una imagen de ella posando con el histrión.

“¡Qué foto tan más ‘cool’ de mí, Ben Affleck y Diane Warren hace unos años! Él es tan buen actor”, comenzó escribiendo Britney Spears en el texto con el que acompañó la postal.

Su mensaje no quedó ahí, ya que ella confesó: “¿Olvidé mencionar que me besé con Ben esa noche?... Honestamente, lo olvidé. ¡Qué loco!”.

“¡Desearía poder contarles la historia que pasó antes de eso! ¡Oh, cariño, sólo soy una ‘gossip girl’! Psss, en realidad lo olvidé”, sentenció.

Britney Spears recordó su encuentro con Ben Affleck. Imagen Britney Spears/Instagram



La cantante borró posteriormente su publicación y, hasta ahora, sigue sin explicar por qué. Affleck, por su parte, no se ha pronunciado al respecto.

Los rumores de la relación entre Britney Spears y Ben Affleck

Con su ‘post’, Britney Spears estaría confirmando los reportes en los que se afirmó que salió por un tiempo breve con Ben Affleck.

De acuerdo con TMZ, la instantánea habría sido capturada durante una fiesta que tuvo lugar en junio o julio de 1999 para celebrar el lanzamiento previo del álbum ‘…Baby one more time’.

Al respecto de dicha celebración, The Mirror informó, en diciembre de 2002 retomando a la revista Star, que un testigo compartió que ellos “coquetearon toda la noche. (Él) abrazó a ‘Brit’, que estaba simplemente radiante”.

El medio inglés puntualizó que, a decir de “otra fuente”, las celebridades comenzaron un romance el verano siguiente, después de que ella acudiera a casa de la estrella de ‘Pearl Harbor’ a un juego de ‘strip poker’.

Se asegura que supuestamente Spears le dio su número a Affleck, pero que no supo nada de él inmediatamente, por lo que consultó con varios de sus amigos y consiguió su teléfono, así que lo invitó a una cita.

El 5 de octubre de 2000, se habrían visto en el club The Sunset Room, donde mostraron “abiertamente afecto el uno por el otro”.

“Britney y Ben estaban besándose y siendo muy cariñosos. Él iba vestido bastante discreto, pero ella lucía muy sexy con un top diminuto y unos pantalones ajustados”, contó un cliente, expuso el portal.

Presuntamente, ella estaba genuinamente interesada en formalizar con el galán de Hollywood, pero este

Al vincularse con Affleck, supuestamente el ícono de la música había engañado a Justin Timberlake. People detalla que los intérpretes empezaron su noviazgo a finales de 1998.

¿Britney Spears era novia de Justin Timberlake al momento del “beso” con Ben Affleck?

Al vincularse con Ben Affleck, supuestamente el ícono de la música había engañado a Justin Timberlake. People detalla que los intérpretes empezaron su noviazgo a finales de 1998.

Britney Spears narró en entrevista con Andi Peters, en 2001, que el entonces integrante de NSYNC le pidió salir “antes de que se estrenara (el disco) ‘…Baby one more time’”, que vio la luz en enero de 1999.

En su recuento, The Mirror sentencia que ella “tuvo cuidado de ocultar su aventura” con el protagonista de ‘Armageddon’ del cantautor, pero que posteriormente terminó admitiéndolo.

Sin especificar una fecha, el diario reseña que Britney admitió ante Justin “con rencor que lo había estado engañando” con Affleck en una llamada mientras ambos estaban de gira.

El vocalista de la famosa ‘boy band’ habría roto por eso, en marzo de 2002, su relación con ella, indicó un informante: “Estaba destrozado y tan enojado que terminó con esto. Simplemente no pudo soportar la traición”.

¿Ben Affleck le fue infiel a JLo con Britney Spears?

Por otro lado, en el sitio web se reporta que aparentemente Affleck se encontró todavía con Britney cuando ya estaba entablando un amorío con Jennifer López.

Supuestamente, el también productor de cine “se enamoró” de la multifacética artista “mientras filmaban la película ‘Gigli’”, en diciembre de 2001, por lo que puso punto final a su conexión con Spears, pero no antes de que “tuvieran una última cita”.

“Ocurrió cuando ‘Brit’ le habló a Ben y le invitó a (comer) pizza y (ver) videos. (Ella) les dijo a algunos de sus amigos que se quedaba a dormir en su casa”, comentó una fuente.

Bussiness Insider refiere que la ‘Diva del Bronx’ y el histrión confirmaron ser pareja en noviembre de 2002, cuatro meses después de que ella anunciara su divorcio de Cris Judd.

Previo a la corroboración, en medio de los rumores de que ‘Bennifer’ ya existía, Britney lanzó en mayo de 2002 el clip de ‘I Love Rock N Roll’, y presuntamente ‘sombreó’ a López.