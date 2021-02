Britney Spears no consiguió la libertad, pero su padre perdió poder sobre la fortuna de la cantante

Sam Ingham III, abogado de la cantante, argumentó que tener dos tutelas " reduciría significativamente el papel de Jamie de ser más justo con la firma financiera de terceros", reportó el diario The Sun. Por su parte, la defensora legal de James Spears alegó que "no hay intención ni deseo de crear un poder o una toma de decisiones desiguales entre los dos, su señoría. Esta es una manera de hacerlo coherente y de no quitar los poderes que tenía el Sr. Spears como tutor".

El 9 de febrero Sam Asghari, novio de Britney Spears, mostró su molestia ante las acciones de su suegro: "Ahora es importante que la gente entienda que no tengo ningún respeto por alguien que intenta controlar nuestra relación y constantemente nos lanza obstáculos. En mi opinión, Jamie es un cretino. No voy a entrar en detalles porque siempre he respetado nuestra privacidad, pero al mismo tiempo, no vine a este país para no poder expresar mi opinión y mi libertad", agregó el nacido en Teherán, Irán en Instagram.