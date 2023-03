Estrellas infantiles con vidas trágicas: terminaron en bancarrota, problemas legales y más

El éxito y la fama llegaron a estos actores cuando apenas eran unos niños, pero, aunque parecían tener un futuro prometedo, adicciones, accidentes y otros problemas truncaron sus carreras.

Amanda Bynes

A finales de los 90 y principios de los 2000, ganó fama gracias a programas de televisión como ‘All That’ y su propio show de comedia.

Las puertas de Hollywood parecían estar abiertas de par en par para ella, pues al poco tiempo estelarizó películas como ‘What a Girl Wants’, ‘She’s the Man’ o ‘Hairspray’.



Sin embargo, todo cambió de un día para otro: en junio del 2010 anunció su retiro de la actuación a través de su cuenta de Twitter (ahora eliminada):

“Ser una actriz no es tan divertido como parece. Si ya no amo algo, dejo de hacerlo, como ya no amo actuar, dejaré de hacerlo. Sé que los 24 años es una edad temprana para retirarme, pero lo oyeron aquí primero”.



Tras este mensaje, Amanda Bynes se retiró por completo de la escena pública, pero en el 2012 su nombre regresó a los titulares. Ahora, por sus problemas con la ley, que iban desde faltas de tráfico hasta consumo de drogas en la vía pública.

En el 2013, un juez le concedió a su mamá la conservación legal de la actriz luego de estos incidentes, así como múltiples publicaciones incoherentes en redes sociales.



En el 2014, Amanda Bynes publicó en Twitter que había sido diagnosticada con bipolaridad y síndrome maníaco depresivo.

En marzo del 2022, después de 9 años, la conservación legal de la intérprete terminó por el fallo de un juez.



Un año después, se reportó que la exestrella de Nickelodeon volvió a ser internada en un hospital y puesta en retención psiquiátrica por episodio en el que deambuló sin ropa por las calles de Los Ángeles (California, Estados Unidos).

Aaron Carter

Con su imagen infantil y canciones de pop enamoró a toda una generación a finales de los 90. Sin embargo, los años posteriores a su debut no serían nada sencillos.



En el 2002, sus padres demandaron a su mánager, Lou Perlman, por supuestamente no pagarles cientos de dólares de las regalías del primer álbum del cantante.

Entonces, ellos se hicieron cargo de sus finanzas, pero cuando el hermano de Nick Carter cumplió 18 años, denunció que sus se habían quedado con parte de sus ganancias, además de que debía alrededor de 4 millones de dólares en impuestos.



En noviembre del 2013, se declaró en bancarrota, aunque su situación legal y económica se arregló un año después.

La vida familiar del artista no fue más sencilla: tras el estreno del reality show ‘House of Carters’ se reveló que tenía diferencias con sus hermanos y padres.



En varias ocasiones, se enfrentó en redes sociales con sus hermanos. En el 2019, por ejemplo, Nick Carter anunció que había puesto una orden de restricción contra Aaron.

Por si esto no fuera suficiente, ese mismo año, el cantante confesó que había sido diagnosticado con trastorno de personalidad múltiple, esquizofrenia y ansiedad, además de que era adicto a múltiples drogas.



A pesar de que Aaron Carter intentó recuperar su lugar en el mundo de la música, no lo logró. En noviembre del 2022 fue hallado sin vida en su hogar.

Britney Spears

Cuando era apenas una adolescente, ya se había ganado el título de ‘La princesa del pop’: sus canciones dominaban la radio y su carismática imagen inundaba los medios.

Sin embargo, su reinado poco a poco se comenzó a eclipsar. El punto de quiebre llegó en febrero del 2007, cuando fue captada rapándose el cabello y agrediendo el carro de un paparazzi.



Tras este incidente, se internó en un hospital psiquiátrico. Para octubre de ese año, perdió la custodia de dos hijos.

Luego de una serie de actos erráticos, en febrero del 2008, Britney Spears fue puesta bajo la conservación legal de su padre.



Durante este tiempo, la cantante no dejó de trabajar: lanzó más discos, fue jueza en un reality show e hizo una residencia en Las Vegas.

Sin embargo, en el 2019 se ausentó oficialmente de los escenarios. Al año siguiente, pidió legalmente que terminara la tutela de su padre.



En junio del 2021, la intérprete de ‘Toxic’ reveló los malos tratos que había vivido en esos años: no le permitieron que se retirara un DIU (para poder tener otro hijo) y le administraban litio sin su consentimiento.

En noviembre de ese mismo año, Britney Spears fue liberada de la conservación.

Gary Coleman

Las historias trágicas de las estrellas infantiles no son algo nuevo o reciente. En los 70, la audiencia quedó cautivada con el papel de Gary Coleman en ‘Diff’rent Stokes’.

Sin embargo, tras el final de esta, no le fue tan fácil seguir con su carrera en la actuación. Esto, en parte porque sufría de una condición que lo hacía verse infantil a pesar de su edad.



Por si esto fuera poco, se enfrentó a una larga batalla legal con sus padres adoptivos, a quienes acusó de quedarse con todas sus ganancias de su época dorada.

Ante la falta de oportunidades en Hollywood y con poco dinero, tuvo que desempeñarse en trabajos más ‘normales’, como el de guardia de seguridad. En 1999, se declaró en bancarrota.



Falleció en mayo del 2010, luego de varios problemas de salud y sin haber tenido otro rol memorable.

Drew Barrymore

Saltó a la fama con la imagen adorable e inocente de ‘E.T. El extraterrestre’, sin embargo, su vida real era lo opuesto.

A los 9 años, sus padres se divorciaron y la actriz infantil quedó bajo el cuidado de su madre, quien también era su manager y la llevaba a fiestas y centros nocturnos.



Así fue como Drew Barrymore conoció el alcohol y las drogas cuando era apenas una niña. El diario ‘The Guardian’ recapituló en una entrevista del 2015 que “a los 12 años, ya había pasado por rehabilitación y apoyaba la campaña de Nancy Reagan ‘Solo di que no’ (...) A los 13 años pasó 18 meses en el hospital, donde fue tratada por adicción” a las sustancias ya mencionadas.

Cuando salió del tratamiento, se emancipó legalmente de su madre.



Con 17 años, Drew Barrymore retomó su carrera, pero las polémicas volvieron a aparecer: en 1995, asistió al show de entrevistas de David Letterman, donde bailó encima de la mesa y se quitó su playera frente a las cámaras.

A partir de ese momento, volvió a recalcular el camino de su vida, según escribió en su libro autobiográfico, por lo que dejó de hacer escenas íntimas en películas.



En el caso de la actriz de ‘Charlie’s Angels’ las cosas cambiaron para bien, pues a lo largo de los años, se ha mantenido alejada de las polémicas, además de que se ha centrado en su bienestar y el de su familia.

Macaulay Culkin

¿Quién no recuerda al niño de ‘Home Alone’? Con apenas 10 años, encantó a las audiencias con su imagen tierna y personalidad pícara.

Tras este éxito, siguió cultivando éxitos en Hollywood con más cintas.



Lo que quizá nadie sospechaba es que, detrás de cámaras, su vida no era glamorosa ni cómoda: su familia tenía problemas económicos, por lo que su padre, Kit, vio en la popularidad de su hijo una manera de salir adelante.

En 1994, sus padres tuvieron una polémica separación. En medio de la pelea legal por la custodia de sus 7 hijos, se reveló que Kit abusaba verbal y físicamente de su familia.



En medio del pleito, Macaulay Culkin también marcó su raya: quitó los nombres de sus padres del fideicomiso donde se guardaban todas sus ganancias y nombró a un tercero para manejar sus finanzas.

En febrero del 2020, el actor infantil relató a ‘Esquire’ eso fue malinterpretado por la prensa como que se había emancipado de sus progenitores.



Después de esta decisión, pudo enfocarse en regresar a la escuela y tener una vida más normal, algo que había deseado hacer en sus años de mayor fama.

A pesar de que se había retirado, en el 2004, su nombre volvió a resonar con fuerza luego de que fue detenido por posesión de drogas legales e ilegales.



Sin embargo, después de este incidente, Macaulay Culkin ha sabido mantenerse alejado de los escándalos. Al día de hoy, formó una familia con Brenda Song y tienen dos hijos.

Konstantin Vrotsos

A sus 12 años, el actor de origen griego debutó en las telenovelas con el papel de Leobardo en ‘Gata Salvaje’.

Tras este éxito, siguió trabajando en otras producciones como ‘Ángel Rebelde’, ‘Soñar no cuesta nada’ o ‘Amor comprado’.



Tristemente, su prometedora carrera en los melodramas llegó a su final de manera abrupta: en el 2011, a sus 19 años, falleció en un accidente automovilístico.

Según se reportó en su momento, iba transitando por una carretera de Florida a alta velocidad cuando perdió el control del volante y se impactó apartosamente.

