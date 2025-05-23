Britney Spears

Britney Spears causa alarma en vuelo hacia Los Ángeles: esto hizo

La cantante alertó a la tripulación del vuelo donde viajaba de México a Los Ángeles. A su llegada a Estados Unidos, Britney Spears recibió una advertencia.

Por:
Univision
Britney Spears volvió a protagonizar titulares al causar "una escena" durante un vuelo privado.

Según reportes de TMZ, la cantante alertó a la tripulación del avión privado, que viajaba de Cabo San Lucas, México, a Los Ángeles, California, cuando empezó a beber y a fumar dentro de la nave.

Britney Spears recibe advertencia

Los asistentes del vuelo pidieron a la intérprete de 'Baby One More Time' que apagara el cigarrillo, según "fuentes" del portal de entretenimiento, a lo que ella accedió. Sin embargo ellos dijeron que ella se puso "difícil".

A su llegada a Los Ángeles, Britney Spears recibió una advertencia de las autoridades estadounidenses.

Según TMZ, la estrella del pop viajaba en el servicio de aviones privados JSX. Su portavoz "no tenía comentarios sobre los presuntos eventos descritos".

Britney SpearsFamosos

