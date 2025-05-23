Britney Spears causa alarma en vuelo hacia Los Ángeles: esto hizo

Video El actor Christian Oliver y sus hijas mueren en accidente aéreo: así fue el aterrador momento

Britney Spears volvió a protagonizar titulares al causar "una escena" durante un vuelo privado.

Según reportes de TMZ, la cantante alertó a la tripulación del avión privado, que viajaba de Cabo San Lucas, México, a Los Ángeles, California, cuando empezó a beber y a fumar dentro de la nave.

PUBLICIDAD

Britney Spears recibe advertencia

Los asistentes del vuelo pidieron a la intérprete de 'Baby One More Time' que apagara el cigarrillo, según "fuentes" del portal de entretenimiento, a lo que ella accedió. Sin embargo ellos dijeron que ella se puso "difícil".

A su llegada a Los Ángeles, Britney Spears recibió una advertencia de las autoridades estadounidenses.