Justin Timberlake le pide una disculpa a Britney Spears y Janet Jackson

Este viernes, el exintegrante de la banda de pop N'Sync, publicó en redes sociales un comunicado para disculparse por sus acciones que pudieron llegar a ofender a Britney Spears. Pero el mensaje no solo va dirigido a ella, también a Janet Jackson, a quien en el show de medio tiempo del Super Bowl 2004 le destapó un seno en pleno escenario, como parte del espectáculo, algo que también fue desaprobado por muchos.

El documental incluye un fragmento de una entrevista donde Timberlake cuenta que en el video de 'Cry me a river' habla de dormir con una exnovia y lo ridiculizó al contratar a una modelo parecida a Britney. Los seguidores de la cantante lo acusaron de haber ayudado al colapso nervioso que sufrió y de beneficiarse de su fama.

"Lamento profundamente los momentos de mi vida en los que mis acciones contribuyeron al problema, en los que hablé fuera de turno o no defendí lo que era correcto. Entiendo que me quedé corto en esos momentos y en muchos otros y me beneficié de un sistema que aprueba la misoginia y el racismo", se lee en el primer párrafo del mensaje.