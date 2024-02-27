Arturo Peniche

Nieto de Arturo Peniche está hospitalizado: esto se sabe de su salud

Kristal Cid, esposa de Brandon Peniche, reportó la hospitalización del pequeño de 3 años, quien tuvo que someterse a una cirugía.

Univision picture
Por:Univision
Video ¿Por qué la nieta de Arturo Peniche tuvo que ser operada? Mamá de Alessia explicó lo que le pasó

La mañana del pasado 26 de febrero, la esposa de Brandon Peniche reportó la hospitalización de Bosco, nieto de Arturo Peniche, quien ingresó a una clínica privada para ser sometido a una cirugía previamente programada.

Kristal Cid compartió a través de sus historias de Instagram fotografías del ingreso de Bosco al hospital, sin revelar el padecimiento que lo habría llevado ahí. Sin embargo, algunas horas después detalló que su hijo se encontraba bien, pero “adolorido”.

“Mi Bosco está bien, muy adolorido y cansadito. Hoy, él y yo nos vamos a quedar a dormir en el hospital. Mándenos buenas vibras para que pase una buena noche. ¡Gracias a todos por sus mensajes!”, escribió al pie de una fotografía donde también se puede ver al protagonista de ‘Nadie como tú’ apapachando a su pequeño.

Bosco ingresó al hospital la mañana del 26 de febrero.
Imagen Kristal Cid / Instagram

¿De qué está enfermo el nieto de Arturo Peniche y por qué lo operaron?

Aunque ni Brandon Peniche ni Kristal Cid revelaron el padecimiento de Bosco ni la razón de su hospitalización, la mañana de este 27 de febrero, la presentadora de televisión contó que si bien su hijo no había pasado una buena noche en el hospital, estaba bien.

“¡Buenos días! No dormidos bien, pero aquí estamos en el hospital Mickey Mouse y yo abrazaditos a Bosco”, declaró la nuera de Arturo Peniche.

El hijo de Brandon Peniche se recupera en el hospital.
Imagen Kristal Cid / Instagram

Posteriormente fue Sharis Cid, abuela del pequeño y mamá de Kristal Cid, quien reveló que a Bosco le habían extirpado los adenoides.

"A Bosquito lo operaron de los adenoides, sus oídos y las anginas. Bendito sea Dios salió todo muy bien. Pasó una noche en el hospital, pero ya estamos en casa. Gracias a todos por preguntar", reportó la tarde de este 27 de febrero.

Bosco es el segundo hijo del matrimonio de Brandon Peniche y Kristal Cid, quienes a su vez también son padres de Alessia. La pequeña, al igual que su hermano, ya había pasado por una operación similar en 2022. Los adenoides son una enfermedad común en niños que causan problemas respiratorios e inflamación en los ganglios.

