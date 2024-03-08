Arturo Peniche habla de la delicada cirugía de su nieto y revela que él también estuvo hospitalizado

Video Nieto de Arturo Peniche es hospitalizado: a sus 3 años fue sometido a una compleja cirugía

Arturo Peniche habló por primera vez sobre el estado de salud de su nieto Bosco, hijo de Brandon Peniche y Kristal Cid, revelando que también él tuvo que ser hospitalizado por una cirugía.

Arturo Peniche habla de la hospitalización de su nieto

PUBLICIDAD

El pasado 26 de febrero, Kristal Cid reveló en Instagram que su hijo estaba internado, y aunque en ese momento no dio detalles sobre las razones del internamiento, Sharis Cid, abuela del menor, explicó más tarde en redes sociales que a Bosco, de 3 años, lo habían operado de “los adenoides”.

Fue este 7 de marzo que Arturo Peniche se pronunció al respecto en entrevista con el programa Hoy, donde, sin entrar en detalles, informó que su nieto se encontraba convaleciente pero bien.

“Mi nieto salió bien de la operación, está convaleciente, pero estuve con él el fin de semana y está bastante bien, los clásicos problemas de niños”, se limitó a compartir.

¿De qué operaron a Arturo Peniche?

Aunque renuente a hablar sobre sus problemas de salud porque dijo “no me gusta hacer muchos panchos de lo que me sucede”, Arturo Peniche compartió en el matutino de Las Estrellas que se sometió a una cirugía necesaria en las cervicales.

"No me gusta dar noticias como escandalosas. (Estoy) muy bien, me arreglé unas cervicales que tenía lastimadas... me siento bien, estoy bien de salud, es algo que era necesario porque ya mis cervicales estaban un poquito... ya mis brazos se me entumían mucho, el doctor que me hizo el favor de operarme, me operó muy bien y me siento muy contento", declaró.

El actor, de 61 años, agregó que, a la cirugía, de la que no dio fecha exacta de su realización, se le sumó un chequeó médico tras presentar altos niveles en colesterol y triglicéridos.