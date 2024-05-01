Sharis Cid

Sharis Cid publica fotos de su exótica luna de miel en Tailandia: "Vean qué locura"

Sharis Cid y su esposo, Pedro Canavati, se fueron de viaje tres días después de su elegante boda en la Ciudad de México.

Video Operan a la nieta de Sharis Cid: su abuela pidió oraciones por la niña de 3 años

Sharis Cid y el empresario Pedro Canavati contrajeron nupcias el 27 de abril en una lujosa boda en la Ciudad de México.

Tres días después de su boda, la actriz de ‘DKDA... Sueños de Juventud’ utilizó su cuenta oficial de Instagram para mostrar su exótica luna de miel en Asia.

Primero llegaron a Singapur: "Estamos llegando a Singapur, aquí son las 7 de la mañana, ya es primero de mayo. Todavía nos falta esperar dos horas, nos vamos a Phuket, allá vamos a estar cuatro días", detalló desde el aeropuerto.

Horas después, Sharis publicó otra grabación junto a su esposo y detalló que ya habían llegado a Tailandia.

"Estamos felices… Ya llegamos a Phuket, vean qué locura del lado derecho manejando. Esto sí es una luna de miel".

En las imágenes, la actriz presumió el lujoso hotel en el que se hospedaron, dando un tour por su habitación, la cual cuenta con dos albercas privadas.

“Vean esta belleza, Chato te la bañaste. Wow, creo que no vamos a salir de la habitación”, dijo Cid.

Así es el hotel en el que Sharis Cid disfruta su luna de miel
Imagen Instagram Sharis Cid


Tras instalarse en la isla de Phuket, Sharis Cid publicó varias fotos y afirmó que “le urgía color”, mientras posaba en bikini.

La actriz reveló que no todo es miel sobre hojuelas y que la diferencia de horarios ya hizo de las suyas. “Ayuda son las 2:57 am ya dormimos 9 horas, morimos de hambre y no sabemos qué más hacer”, sentenció.

Sharis Cid publica fotos de su luna de miel en Phuket
Imagen Instagram Sharis Cid

La boda de Sharis Cid

La actriz se casó el 27 de abril en la Ciudad de México tras dos años de romance con el empresario Pedro Canavati, con quien se comprometió en mayo de 2023.

A través de Instagram la actriz mostró detalles de su lujosa boda, donde lució un vestido de la diseñadora Vera Wang; Alessia y Bosco, hijos de Kristal Cid y Brandon Peniche, fueron los niños encargados de lanzar flores minutos antes de que su abuela llegara al altar del brazo de su padre.

Dentro de los invitados a la ceremonia estuvieron Jorge Salinas, Grettell Valdez, Elizabeth Álvarez, Mariana Seoane, Arturo Peniche y más famosos.

El enlace matrimonial se llevó a cabo seis años de que la actriz enfrentó la muerte de su entonces pareja Isaías Gómez.


