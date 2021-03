Maddox, hijo de Brad Pitt, quiere quitarse su apellido y Angelina Jolie prepara "pruebas" de abuso doméstico

La batalla legal entre Brad Pitt y Angelina Jolie por obtener el divorcio y la custodia de cinco de sus seis hijos continúa a casi cinco años de haber iniciado. Maddox Jolie Pitt, el mayor de los vástagos de la expareja, declaró en una audiencia y "no fue muy halagador para Brad", explicó US Weekly. Además, el joven de 19 años desea quitarse el apellido paterno 'Pitt' para solo utilizar el de la actriz, algo con lo que supuestamente Jolie no está de acuerdo.