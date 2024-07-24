Nodal y Ángela Aguilar se casan: Inti, hija de Cazzu, sería la gran ausente en su boda

Video Ángela Aguilar y Nodal se casaron: Jomari Goyso fue testigo de la boda y contó lo que se vivió

Christian Nodal y Ángela Aguilar se casaron este 24 de julio en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, en Morelos, México.

Luego de que se filtraran las primeras imágenes de la hija de Pepe Aguilar vestida de novia, la periodista Mandy Fridmann reportó que Inti, hija que Nodal tuvo con Cazzu, sería la gran ausente a la celebración.

Según datos filtrados, “Nodal habría querido que su hija estuviera en ese momento”, pero la pequeña, que estaría por cumplir su primer año de vida en septiembre próximo, “no viajó”.

Fotos de la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar, ahí vemos a Pepe Aguilar



Vía @maxwoodside pic.twitter.com/VcjoiBwNVp — La Comadrita (@lacomadritaof_) July 25, 2024



Rumores aseguran que luego de su abrupta ruptura, Cazzu y Nodal se encontrarían en medio de una disputa legal. De acuerdo con información del Diario de Nueva York, publicada el 22 de julio, la trapera argentina habría exigido “el pago de 135 mil dólares mensuales por el concepto de manutención de Inti”.

El pago de esta cantidad habría sido rechazada por el cantante de regional mexicano y junto a su equipo legal, habría logrado reducirla a 7 mil dólares mensuales.

Desde el anuncio de su separación de Julieta Cazzchelli, Christian Nodal no ha vuelto a compartir fotografías junto a su hija Inti.

Lo que se sabe de la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar

Ángela Aguilar y Christian Nodal se habrían casado este 24 de julio en punto de las 8 de la noche en una capilla ubicada al interior de la Hacienda San Gabriel de las Palmas, en Morelos, México.

Entre los invitados se encontrarían famosos como Marc Anthony y su esposa Nadia Ferreira con su hijo, el experto en moda Jomari Goyso, entre otros.

Más de la boda de @AngelaAguilar__ y @ForajidoMX_ … cuando Angela sale vestida de novia y saluda a su mamá Aneliz



Según reportes de Telediario, la esposa de Marc Anthony sería madrina de la pareja que, se especula, habría planeado su boda con poco más de un mes de anticipación y poco después de que el intérprete de ‘Botella tras botella’ pidiera formalmente la mano de Ángela a Pepe Aguilar.