Bad Bunny

Ben Stiller defiende a Bad Bunny de Randy Fine: congresista pide investiguen su medio tiempo “vulgar”

El actor respondió al legislador, quien solicitó a la Comisión Federal de Comunicaciones estadounidense que se haga una averiguación por el espectáculo que dio el boricua.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
add
Síguenos en Google
Video Rob Schneider se suma contra Bad Bunny tras Super Bowl: antes presumía su amor por lo latino

Ben Stiller defendió a Bad Bunny del congresista Randy Fine, quien solicitó que se realice una investigación sobre su espectáculo del medio tiempo en el Super Bowl LX.

El boricua se presentó con gran éxito de audiencia en el descanso del enfrentamiento entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots, el domingo 8 de febrero.

PUBLICIDAD

A los dos días, el legislador dio a conocer vía X (antes Twitter) que pidió a la Comisión Federal de Comunicaciones estadounidense que se haga una averiguación sobre la NFL y NBCUniversal por haber permitido y transmitido el show del boricua.

“No hay ninguna razón por la que más de 130 millones de personas, incluidos niños, debieran haber estado expuestas al contenido vulgar y repugnante del espectáculo del medio tiempo del Super Bowl 2026”, recriminó.

Más sobre Bad Bunny

Estrella de televisión reacciona a su despido tras criticar el show de Bad Bunny en el Super Bowl
1:02

Estrella de televisión reacciona a su despido tras criticar el show de Bad Bunny en el Super Bowl

Univision Famosos
El show de Bad Bunny en el Super Bowl no fue el más visto: este cantante conserva el primer lugar
1:02

El show de Bad Bunny en el Super Bowl no fue el más visto: este cantante conserva el primer lugar

Univision Famosos
Estrella de televisión es despedida por sus críticas al show de Bad Bunny en el Super Bowl: esto dijo
2 mins

Estrella de televisión es despedida por sus críticas al show de Bad Bunny en el Super Bowl: esto dijo

Univision Famosos
Hijos de Ricky Martin reaccionan a presentación de su papá con Bad Bunny en Super Bowl
0:56

Hijos de Ricky Martin reaccionan a presentación de su papá con Bad Bunny en Super Bowl

Univision Famosos
Rob Schneider se suma contra Bad Bunny tras Super Bowl: antes presumía su amor por lo latino
0:55

Rob Schneider se suma contra Bad Bunny tras Super Bowl: antes presumía su amor por lo latino

Univision Famosos
¿Cuántas personas vieron a Bad Bunny en el Super Bowl? Fueron millones, pero otro cantante le ganó
3 mins

¿Cuántas personas vieron a Bad Bunny en el Super Bowl? Fueron millones, pero otro cantante le ganó

Univision Famosos
¿Bad Bunny a prisión tras show del Super Bowl? Piden “encerrarlo” e investigarlo por esta razón 
0:58

¿Bad Bunny a prisión tras show del Super Bowl? Piden “encerrarlo” e investigarlo por esta razón 

Univision Famosos
Camisetas que Bad Bunny regaló a empleados de Zara son puestas a la venta por miles de dólares
2 mins

Camisetas que Bad Bunny regaló a empleados de Zara son puestas a la venta por miles de dólares

Univision Famosos
Hija de Daddy Yankee afirma que Bad Bunny “es el mejor artista que ha dado” Puerto Rico: le recuerdan a su papá
2 mins

Hija de Daddy Yankee afirma que Bad Bunny “es el mejor artista que ha dado” Puerto Rico: le recuerdan a su papá

Univision Famosos
Esposo de Gloria Trevi la defiende de Eduardo Verástegui tras crítica por apoyar a Bad Bunny
2 mins

Esposo de Gloria Trevi la defiende de Eduardo Verástegui tras crítica por apoyar a Bad Bunny

Univision Famosos

Ben Stiller defiende a Bad Bunny de Randy Fine

Después de que Randy Fine se pronunciara en contra de ‘El Conejo Malo’, fue el actor Ben Stiller quien le respondió de forma hilarante, pero contundente.

“Enfoque de la investigación: ¿cómo logró Bad Bunny triunfar a tan alto nivel y ofrecer el espectáculo del medio tiempo más visto y mejor producido jamás realizado sobre la inclusión y el amor?”, le contestó en la misma red social, el 11 de febrero.

“Los investigadores planean explorar el origen del enorme talento de Bunny, su carisma fuera de lo común y su corazón aún más grande”, añadió.

“Feliz de debatir esto en el Ocho”, le reviró el político, presuntamente refiriéndose a discutir el tema ante miembros del Congreso.

Previamente, luego de que el intérprete de ‘Safaera’ concluyera su ‘performance’, el protagonista de ‘Zoolander’ le aplaudió en la plataforma digital: “Increíble show del medio tiempo, Bad Bunny”.

Stiller y Benito Antonio, nombre real del puertorriqueño, coincidieron en la película ‘Happy Gilmore 2’, en la que también apareció Rob Schneider.

PUBLICIDAD

Schneider, contrario a su colega, criticó al cantautor al ‘repostear’ la opinión de un internauta, quien señaló que “ni sabiendo español se entiende lo que dice Bad Bunny”.

“¡La música de antes era mejor! Las canciones de los 70 y 80 trataban sobre conocer chicas y conducir coches rápidos. ¡Ahora sólo hablan de quejarse o de arrullar el fajo!”, argumentó la estrella de cine.

Notas Relacionadas

Bad Bunny y sus invitados en el Super Bowl 2026: Ricky Martin y Lady Gaga brillaron en una fiesta latina

Bad Bunny y sus invitados en el Super Bowl 2026: Ricky Martin y Lady Gaga brillaron en una fiesta latina

Univision Famosos
2 min
Relacionados:
Bad BunnyBad Bunny en el Super BowlBen StillerConciertosLooksModa de CelebridadesropaFamososCelebridadesReggaetonPLN 26

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
Tráiler: Bodas S.A.
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX