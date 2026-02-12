Bad Bunny Ben Stiller defiende a Bad Bunny de Randy Fine: congresista pide investiguen su medio tiempo “vulgar” El actor respondió al legislador, quien solicitó a la Comisión Federal de Comunicaciones estadounidense que se haga una averiguación por el espectáculo que dio el boricua.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.



Video Rob Schneider se suma contra Bad Bunny tras Super Bowl: antes presumía su amor por lo latino

Ben Stiller defendió a Bad Bunny del congresista Randy Fine, quien solicitó que se realice una investigación sobre su espectáculo del medio tiempo en el Super Bowl LX.

El boricua se presentó con gran éxito de audiencia en el descanso del enfrentamiento entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots, el domingo 8 de febrero.

PUBLICIDAD

A los dos días, el legislador dio a conocer vía X (antes Twitter) que pidió a la Comisión Federal de Comunicaciones estadounidense que se haga una averiguación sobre la NFL y NBCUniversal por haber permitido y transmitido el show del boricua.

“No hay ninguna razón por la que más de 130 millones de personas, incluidos niños, debieran haber estado expuestas al contenido vulgar y repugnante del espectáculo del medio tiempo del Super Bowl 2026”, recriminó.

Ben Stiller defiende a Bad Bunny de Randy Fine

Después de que Randy Fine se pronunciara en contra de ‘El Conejo Malo’, fue el actor Ben Stiller quien le respondió de forma hilarante, pero contundente.

“Enfoque de la investigación: ¿cómo logró Bad Bunny triunfar a tan alto nivel y ofrecer el espectáculo del medio tiempo más visto y mejor producido jamás realizado sobre la inclusión y el amor?”, le contestó en la misma red social, el 11 de febrero.

“Los investigadores planean explorar el origen del enorme talento de Bunny, su carisma fuera de lo común y su corazón aún más grande”, añadió.

“Feliz de debatir esto en el Ocho”, le reviró el político, presuntamente refiriéndose a discutir el tema ante miembros del Congreso.

Previamente, luego de que el intérprete de ‘Safaera’ concluyera su ‘performance’, el protagonista de ‘Zoolander’ le aplaudió en la plataforma digital: “Increíble show del medio tiempo, Bad Bunny”.

Stiller y Benito Antonio, nombre real del puertorriqueño, coincidieron en la película ‘Happy Gilmore 2’, en la que también apareció Rob Schneider.

PUBLICIDAD

Schneider, contrario a su colega, criticó al cantautor al ‘repostear’ la opinión de un internauta, quien señaló que “ni sabiendo español se entiende lo que dice Bad Bunny”.