Ben Affleck

¿Ben Affleck y Jennifer Garner volverán? Él estaría “más unido que nunca” a su ex tras romper con JLo

El actor aparentemente se ha vinculado más fuerte con Jennifer Garner, la madre de sus hijos, ahora que se está divorciando de ‘La Diva del Bronx’. Presuntamente, “amigos” se cuestionan si los actores, que comparten tres hijos, se darán otra oportunidad en el amor.

Video Ben Affleck y Jennifer Garner han sido captados muy cariñosos más de una vez: todos sus encuentros

Ben Affleck y Jennifer Garner, su exesposa, presuntamente ahora tendrían un vínculo mucho más fuerte, a meses de que él se separara de Jennifer López.

Los actores, padres de Violet, Fin y Samuel, han estado pasando tiempo. Recientemente, por ejemplo, disfrutaron de Thanksgiving en familia.

El también director de cine está en medio del proceso de divorcio de la cantante, con quien duró casado menos de dos años.

Ben Affleck “más unido” a Jennifer Garner

Luego de que la cercanía de Ben Affleck y Jennifer Garner quedara documentada en fotografías, ahora trasciende qué estaría ocurriendo entre ellos.

“Ellos están más unidos que nunca”, sentenció una fuente a Life & Style. “Han desarrollado un respeto mutuo y un nivel de amistad más profundo que antes no tenían”.

Las estrellas de ‘Pearl Harbor’ han seguido conectados desde que terminó su matrimonio, en 2015, principalmente, según han contado, debido a sus retoños.

Sin embargo, su actual conexión ha generado, inclusive entre sus allegados, la sospecha de que podría haber algo más.

“Algunos amigos se preguntan si podrían volver a estar juntos”, confesó el informante de la conocida revista, este miércoles 11.

Presuntamente, la persona que ahora es el galán de Hollywood, después de que “obtuvo la ayuda que necesitaba” y “se recuperó” de su alcoholismo, le agrada a la protagonista de ‘Elektra’.

“Ha trabajado mucho en sí mismo y es un hombre mucho mejor por eso. Es lo que ‘Jen’ siempre ha esperado de él”, explicó el ‘insider’.

Con el tiempo, agregó, Garner “lo ha visto evolucionar”, atestiguado su “progreso y la transformación”, “y eso ha cambiado lo que siente por él”.

“No es ningún secreto que Ben piensa que ella fue lo mejor que le pudo pasar en la vida”, aseguró el confidente no identificado.

“Tienen una historia y un profundo amor mutuo”, añadió, “digamos simplemente que ellos están en un buen momento”.

¿Ben Affleck y Jennifer Garner regresarán?

En medio de las especulaciones sobre si Ben Affleck y Jennifer Garner se darán otra oportunidad, una fuente afirmó a People, el 6 de diciembre, que ella está “muy feliz” con su novio, John Miller.

“Lo ve casi todos los días”, compartió, “ella sólo quiere que sus hijos sean felices”, sumó, refiriéndose a su nexo con el productor.

“Los niños disfrutan cuando están reunidos. ‘Jen’ está agradecida de que a Ben le vaya bien. Son amigos, pero eso es todo”, señaló.

Video Ben Affleck fue el peor esposo para Jennifer Garner, ¿por qué ella aún lo apoya?
