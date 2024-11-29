JLo aparece sola en Thanksgiving mientras Ben Affleck se une felizmente a su otra ex para celebrar

Video ¿A Ben Affleck le volvió la sonrisa sin JLo? Así captan al actor mientras viviría proceso de divorcio

Jennifer López se dejó ver sola este Thanksgiving, contrario a Ben Affleck, quien apareció sonriente al lado de su otra ex, Jennifer Garner, y sus hijos, Violet, Fin y Samuel.

La madrugada de este 29 de noviembre, la intérprete de ‘On the floor’ compartió en su cuenta oficial de Instagram una fotografía en la que aparece al interior de una cocina y detrás de un pavo ya cocinado.

“Espero que todos hayan tenido un hermoso y feliz Día de Acción de Gracias. Estoy tan increíblemente agradecida por todos ustedes”, escribió para acompañarla.

JLo se presumió sola en Thanksgiving. Imagen Jennifer Lopez/Instagram

‘La Diva del Bronx’ no reveló si pasó esta importante fecha con sus mellizos, Emme y Max, a quienes procreó con Marc Anthony.

Ben Affleck se deja ver sonriendo con Jennifer Garner

Por su parte, Ben Affleck, Jennifer Garner y sus adolescentes estuvieron apoyando como voluntarios de The Midnight Mission.

Las celebridades, Violet, Fin y Samuel se unieron a la organización sin fines de lucro para ayudar a alimentar a gente sin hogar en el centro de Los Ángeles, reporta Daily Mail.

Un testigo presencial indicó al diario británico que la familia de cinco permaneció “tres horas” ahí, brindando su apoyo.

La propia entidad publicó en su perfil de la plataforma digital diversas instantáneas y videos en los que se aprecia a las estrellas de cine muy contentas.

“Su amabilidad, calidez y dedicación aportaron mucha alegría a nuestra comunidad de Skid Row”, anotaron en la descripción de un ‘post’.

Ben Affleck y Jennifer Garner se unieron en Thanksgiving. Imagen The Midnight Mission/Instagram



En las imágenes, Ben y Jennifer salen no sólo sirviendo comida, sino también posando ante las cámaras con otros famosos ahí presentes, como Sarah Paulson.

Según el medio, a la vez que realizaban sus actividades, el protagonista de ‘Armageddon’ y la actriz se la pasaron “susurrándose entre sí” al oído.

Ben Affleck y Jennifer Garner compartieron felices este Thanksgiving. Imagen The Midnight Mission/Instagram



Previamente, en 2020, Affleck confesó a People: “Descubrí que me beneficia mucho dedicar un poco de mi tiempo a otras personas”.

Este 27 de noviembre, la revista informó que él tenía planeado juntarse con Garner y sus adolescentes, en una jornada “llena de comida y fútbol”.

Jennifer Garner y su hija Violet ayudaron a entregar alimentos. Imagen The Midnight Mission/Instagram

Ben Affleck habría rechazado a Jennifer López

El encuentro de Ben Affleck y Jennifer Garner se da luego de que el portal SheKnows reportara que ellos presuntamente se negaron a festejar Thanksgiving con Jennifer López.

Alegadamente, el ícono del pop se habría “ofrecido a organizar una gran cena” para que todos se unieran: “Su razonamiento es que sería injusto para los niños quitarles esto”.