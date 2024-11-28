JLo quería pasar Thanksgiving con Ben Affleck, pero él habría preferido estar con otra ex

Video ¿A Ben Affleck le volvió la sonrisa sin JLo? Así captan al actor mientras viviría proceso de divorcio

Ben Affleck y Jennifer López celebrarán su primer Thanksgiving de manera independiente en medio de su proceso de divorcio.

El actor, cuyo matrimonio con la cantante duró menos de dos años, aparentemente estaría listo para unirse en esta fecha especial con una importante compañía.

¿Con quién pasará Ben Affleck el Thanksgiving?

Este 27 de noviembre, People dio a conocer el supuesto plan que Ben Affleck tiene para festejar el Día de Acción de Gracias.

“Está muy contento con su vida. Disfruta trabajando. Pasará Thanksgiving con sus hijos”, aseguró una fuente a la revista.

El galán de Hollywood presuntamente tomará un descanso en medio de la filmación de su película ‘RIP’, cuyo set está en Los Ángeles.

Este jueves, Daily Mail secundó la información, añadiendo que el cineasta estará con sus retoños, Violet, Fin y Samuel, en la casa de su ex, Jennifer Garner.

Según un informante, la estrella de ‘13 Going On 30’ quiere asegurarse que la reunión sea “lo más feliz posible”, para propiciar la unión entre los adolescentes y su padre.

“Ben y ‘Jen’ están ansiosos por hoy y él espera tener un día relajante, lleno de comida y fútbol antes de tener que volver a trabajar en la cinta”, aseguró.

Presuntamente, ellos no estarán solos pues se les uniría la pareja de la actriz, John Miller, con quien sale desde 2018.

Si bien, expone el diario, el empresario presuntamente había externado sus quejas sobre estar involucrado en la polémica de Affleck y Jennifer López, la situación se habría arreglado.

“El novio de ‘Jen’ suele estar incluido y nunca hay ningún problema porque todos se tienen amor y aprecio mutuo. Y sí, ella y los niños cocinan la cena de Acción de Gracias sin ayuda externa”, detalló el ‘insider’.

El supuesto encuentro del clan llega luego de que el mismo medio británico reportara que alegadamente Garner “no desea tener comunicación” con la intérprete de ‘On the floor’ a “menos que tenga que ver” con Violet, Fin y Samuel.

JLo presuntamente anhelaba estar en Thanksgiving con Ben Affleck y sus hijos

Previamente, el portal SheKnows reveló que aparentemente Jennifer López se había “ofrecido a organizar una gran cena” para Thanksgiving y habría invitado a Ben Affleck, Jennifer Garner y a sus adolescentes.

“Ha dejado muy claro que no tiene intención de dar marcha atrás. Su razonamiento es que sería injusto para los chicos quitarles esto, por lo que es muy difícil discutir con ella”, sentenció una persona que sabría de la situación.