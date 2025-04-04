JLo habría reaccionado a las declaraciones de Ben Affleck sobre su divorcio: ¿está molesta con él?

Video Ben Affleck revela por qué se separó de JLo, ¿qué piensa de ella ahora?

Jennifer López presuntamente reaccionó a las recientes declaraciones que Ben Affleck hizo sobre su divorcio, que se concretó finalmente en febrero pasado.

Sorpresivamente, el actor fue el primero de los dos en confirmar su ruptura y en abordar mediáticamente el tema durante una entrevista para la revista GQ.

Él aseguró que el fin de su matrimonio no tiene “nada que ver con las cosas amarillistas” que se reportan y que no hay “ningún escándalo, telenovela” o “intriga” en lo que ocurrió entre ellos.

“Es una historia de dos personas que intentan descifrar sus vidas y relaciones, como todos lo hacemos”, explicó el cineasta.

Indicó que, aunque “la costumbre es querer identificar la raíz de la separación”, para él “la verdad es mucho más cotidiana de lo que se cree, o incluso aburrida”.

“A medida que maduras, en mi caso al menos y asumo que para la mayoría es igual, no es ‘fulano hizo esto’ o ‘este fue el conflicto’”, externó.

“La respuesta se parece más a una sesión de terapia de parejas, la cual dejaría de ser interesante luego de un rato de escucharla. Para empezar, te queda claro que una persona tiene determinados problemas y la otra, otros”, añadió.

¿Qué pensaría JLo sobre lo que dijo Ben Affleck?

Si bien, la cantante no ha hablado al respeto, In Touch da a conocer que presuntamente a ella le habría parecido bien que el galán de Hollywood destapara lo que piensa.

“JLo admira a Ben por expresarse con tanta honestidad en el artículo”, comentó una fuente al medio, que fue el primero en reportar que el dúo se encaminaba al rompimiento.

Sin embargo, el informante puntualizó que la estrella de ‘Selena’ supuestamente no compartiría su visión de lo que pasó para que la unión fracasara.

“Ella tiene una perspectiva diferente de cómo terminaron las cosas. Una parte suya todavía cree que él no se esforzó lo suficiente para que funcionara”, señaló.

“‘Jen’ realmente se metió en la relación con todo su corazón y le dolió que no pudieran encontrar la forma de seguir juntos”, sumó.

JLo y Ben Affleck seguirían siendo amigos

Pese a que alegadamente no opinan igual acerca de lo que sucedió en su idilio, Jennifer López y Affleck seguirían en contacto.

“Se comunican constantemente y continúan apoyándose mutuamente en sus proyectos”, relató, “ella está agradecida de que la amistad siga vigente”.

“Ninguno puede imaginar un tiempo sin hablarse. Se aman, y eso nunca se acabará”, concluyó el ‘insider’ del popular sitio web.