Ben Affleck

Ben Affleck habría hablado del divorcio de JLo “harto” de que se dijera que ella “era una víctima”

El actor supuestamente rompió el silencio acerca de su separación de la cantante para desmentir las especulaciones de que él sería el malo de la historia.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video ¡Hija de JLo viste al estilo de su papá Marc Anthony para “increíble” cita con su mamá!

Ben Affleck rompió el silencio sobre su divorcio con Jennifer López porque habría estado cansado de la narrativa de que él es el malo de la historia.

El actor reconoció por primera vez que su matrimonio con la cantante llegó a su fin durante una entrevista para GQ, publicada el 25 de marzo.

PUBLICIDAD

Aunque no quiso compartir los motivos por los que se separaron, aseguró que no hay “ningún escándalo, telenovela” ni “nada de intriga” al respecto.

¿Por qué Ben Affleck habló acerca de su divorcio de JLo?

Más sobre Ben Affleck

Ben Affleck reacciona tras su sorpresivo encuentro con JLo en alfombra roja: esto dijo
1:00

Ben Affleck reacciona tras su sorpresivo encuentro con JLo en alfombra roja: esto dijo

Univision Famosos
Gemelos de JLo reaparecen con la cantante y Ben Affleck, ¡son idéntidos a Marc Anthony!
2 mins

Gemelos de JLo reaparecen con la cantante y Ben Affleck, ¡son idéntidos a Marc Anthony!

Univision Famosos
JLo y Ben Affleck se reencuentran en una alfombra roja y esto pasó
0:51

JLo y Ben Affleck se reencuentran en una alfombra roja y esto pasó

Univision Famosos
Jennifer López confiesa que su divorcio con Ben Affleck la “cambió”
0:49

Jennifer López confiesa que su divorcio con Ben Affleck la “cambió”

Univision Famosos
JLo hace inesperada confesión sobre su divorcio con Ben Affleck: “Lo mejor que me ha pasado”
2 mins

JLo hace inesperada confesión sobre su divorcio con Ben Affleck: “Lo mejor que me ha pasado”

Univision Famosos
JLo seguiría viviendo en la lujosa mansión que compró con Ben Affleck: revelan por qué
2 mins

JLo seguiría viviendo en la lujosa mansión que compró con Ben Affleck: revelan por qué

Univision Famosos
JLo reaparece con su exhijastro de 13 años a un año del divorcio de Ben Affleck: esto hicieron
1:00

JLo reaparece con su exhijastro de 13 años a un año del divorcio de Ben Affleck: esto hicieron

Univision Famosos
Así se sentiría JLo a un año de haber solicitado el divorcio de Ben Affleck: “Un largo camino”
2 mins

Así se sentiría JLo a un año de haber solicitado el divorcio de Ben Affleck: “Un largo camino”

Univision Famosos
¿JLo contra Affleck tras burlarse de su supuesto nuevo novio?: “Mírame salir de las ruinas que dejaste”
2 mins

¿JLo contra Affleck tras burlarse de su supuesto nuevo novio?: “Mírame salir de las ruinas que dejaste”

Univision Famosos
¿Ben Affleck se burla de supuesto nuevo novio de JLo? Le habría dado consejo
2 mins

¿Ben Affleck se burla de supuesto nuevo novio de JLo? Le habría dado consejo

Univision Famosos

A lo largo de los años, inclusive en esta nueva conversación con la mencionada revista, Ben Affleck ha manifestado su deseo por mantener su vida personal fuera del ojo público.

Por lo mismo, que él decidiera discutir el tema de su relación con Jennifer López ocasionó gran sorpresa y la duda del por qué lo hizo.

Tratando de resolver la duda, una fuente indicó a Daily Mail que el protagonista de ‘Armageddon’ supuestamente se pronunció por el disgusto que le ha ocasionado lo que se dice de él.

“Está harto de este divorcio y de la historia de que estaba de mal humor y que ‘Jen’ era una víctima”, relató el alegado conocedor de lo ocurrido.

“Ha pasado un año desde que él se fue y espera que hablar ponga fin a las constantes preguntas. Está listo para centrarse en lo que realmente le importa: su carrera y su familia”, añadió.

A decir del ‘insider’, para el cineasta de 52 años sus declaraciones significarían “un cierre” pues sería “justo lo que necesitaba”.

No obstante, afirmó, Affleck “nunca planeó abordar” la ruptura mediáticamente, pero habría concluido que requería aclarar las cosas luego de lo que la actriz dijo a Interview en octubre de 2024.

Entonces, la intérprete de ‘On the floor’ admitió que, después de lo sucedido con el director de ‘Argo’, atravesó “una época muy complicada”.

PUBLICIDAD

“Probablemente la más dura de mi vida, pero también la mejor, porque pude trabajar en mí misma”, confesó, sumando que estaba “emocionada” por “estar sola”.

Hasta el momento, López no ha reaccionado ante los dichos de su exmarido, quien recientemente se dejó ver muy pegadito a Jennifer Garner, mamá de sus hijos.

Video JLo y Ben Affleck están oficialmente divorciados: los términos en que quedaron tras su matrimonio
Relacionados:
Ben AffleckJennifer LopezFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD