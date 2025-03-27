Ben Affleck habría hablado del divorcio de JLo “harto” de que se dijera que ella “era una víctima”

Video ¡Hija de JLo viste al estilo de su papá Marc Anthony para “increíble” cita con su mamá!

Ben Affleck rompió el silencio sobre su divorcio con Jennifer López porque habría estado cansado de la narrativa de que él es el malo de la historia.

El actor reconoció por primera vez que su matrimonio con la cantante llegó a su fin durante una entrevista para GQ, publicada el 25 de marzo.

PUBLICIDAD

Aunque no quiso compartir los motivos por los que se separaron, aseguró que no hay “ningún escándalo, telenovela” ni “nada de intriga” al respecto.

¿Por qué Ben Affleck habló acerca de su divorcio de JLo?

A lo largo de los años, inclusive en esta nueva conversación con la mencionada revista, Ben Affleck ha manifestado su deseo por mantener su vida personal fuera del ojo público.

Por lo mismo, que él decidiera discutir el tema de su relación con Jennifer López ocasionó gran sorpresa y la duda del por qué lo hizo.

Tratando de resolver la duda, una fuente indicó a Daily Mail que el protagonista de ‘Armageddon’ supuestamente se pronunció por el disgusto que le ha ocasionado lo que se dice de él.

“Está harto de este divorcio y de la historia de que estaba de mal humor y que ‘Jen’ era una víctima”, relató el alegado conocedor de lo ocurrido.

“Ha pasado un año desde que él se fue y espera que hablar ponga fin a las constantes preguntas. Está listo para centrarse en lo que realmente le importa: su carrera y su familia”, añadió.

A decir del ‘insider’, para el cineasta de 52 años sus declaraciones significarían “un cierre” pues sería “justo lo que necesitaba”.

No obstante, afirmó, Affleck “nunca planeó abordar” la ruptura mediáticamente, pero habría concluido que requería aclarar las cosas luego de lo que la actriz dijo a Interview en octubre de 2024.

Entonces, la intérprete de ‘On the floor’ admitió que, después de lo sucedido con el director de ‘Argo’, atravesó “una época muy complicada”.

PUBLICIDAD

“Probablemente la más dura de mi vida, pero también la mejor, porque pude trabajar en mí misma”, confesó, sumando que estaba “emocionada” por “estar sola”.

Hasta el momento, López no ha reaccionado ante los dichos de su exmarido, quien recientemente se dejó ver muy pegadito a Jennifer Garner, mamá de sus hijos.