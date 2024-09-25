Captan a Ben Affleck en un centro de rehabilitación, ¿recayó en medio de su divorcio de JLo?

Video ¿JLo admite que “no sabe escoger” hombres en pleno divorcio de Ben Affleck? Esto dijo

Jennifer López y Ben Affleck se reunieron el 23 de septiembre para, según información de TMZ, negociar sobre la separación de bienes en medio de su proceso de divorcio, pues no firmaron un contrato prenupcial.

Un día antes, el actor fue captado en un centro de rehabilitación de California.

¿Ben Affleck recayó en sus adicciones?

El actor siempre ha sido abierto respecto a sus adicciones al alcohol, por lo cual encendió las alertas de que podría haber recaído.

Ben Affleck llegando a un centro de rehabilitación en California. Imagen Instar Images/The Grosby Group

Affleck fue fotografiado a su llegada al Hospital de Rehabilitación Los Robles, ubicado en Westlake Village. Sin embargo, este centro está especializado en terapia física, se explica en su sitio oficial.

De acuerdo con información de Daily Mail, el aun esposo de Jennifer López fue a visitar a "un amigo" el 22 de septiembre.

Ben Affleck saliendo de una clínica de rehabilitación en Los Ángeles. Imagen Instar Images/The Grosby Group

JLo y Ben Affleck se han estado frecuentando

Esta visita a la clínica fue previa a la reunión que el actor tuvo con Jennifer López el 23 de septiembre, en donde también estuvo presente la abogada Laura Wasser, quien estaría llevando los trámites del divorcio.

Sin embargo, los actores se han visto en dos ocasiones más, al menos de manera pública.

El 14 de septiembre sorprendieron al aparecer junto a sus respectivos hijos en un hotel para desayunar en familia. Además, reportes de testigos señalan que fueron vistos tomados de las manos y besándose.

Tres días más tarde, el martes 17, fueron vistos acudiendo a la noche de regreso a clases en la escuela a donde asisten sus hijos y, según informantes de TMZ, Jennifer y Ben "se llevaban muy bien y eran muy cordiales".

Aunque las estrellas de Hollywood han dejado ver que mantienen una buena relación y que, incluso, se les vio cariñosos durante su desayuno familiar, el proceso de divorcio continúa.