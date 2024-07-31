Ben Affleck

¿Ben Affleck le está siendo infiel a JLo? La verdad detrás del video de él siendo cariñoso con su ex

En redes sociales se difundió esta semana un clip en el que se aprecia al actor siendo cariñoso con la productora de televisión Lindsay Shookus, esto justo cuando se especula que él estaría “a punto” del divorcio de su famosa esposa.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video ¿Ben Affleck de paseo y cariñoso con una ex? Aparece video con él en medio de rumores de divorcio de JLo

Ben Affleck se convirtió en las últimas horas en el centro de atención debido a especulaciones de que estaría siéndole infiel a Jennifer López.

Los rumores iniciaron después de que en redes sociales comenzara a circular un video en el que el actor aparece en compañía de su ex, Lindsay Shookus.

PUBLICIDAD

En el clip, se le puede ver abrazando por la cintura a la productora de televisión y, posteriormente, dándole un beso en la frente, por lo que ella sonríe.

Este material apareció justo cuando medios estadounidenses, como People y Page Six, continúan reportando que Affleck estaría atravesando una crisis matrimonial con López.

Los esposos han estado viviendo en destinos separados desde hace unas semanas, pues mientras la cantante se encuentra en los Hamptons, el galán de Hollywood permanece en Los Ángeles.

Además, TMZ reveló que Ben habría comprado una mansión en Pacific Palisades, California, por 20.5 millones de dólares luego de que, meses atrás, se mudara del hogar que compartía con Jennifer.

Más sobre Ben Affleck

¿JLo contra Affleck tras burlarse de su supuesto nuevo novio?: “Mírame salir de las ruinas que dejaste”
2 mins

¿JLo contra Affleck tras burlarse de su supuesto nuevo novio?: “Mírame salir de las ruinas que dejaste”

Univision Famosos
¿Ben Affleck se burla de supuesto nuevo novio de JLo? Le habría dado consejo
2 mins

¿Ben Affleck se burla de supuesto nuevo novio de JLo? Le habría dado consejo

Univision Famosos
JLo se agarra a besos en la boca a hombres y mujeres tras su divorcio: el video del que muchos hablan
1:00

JLo se agarra a besos en la boca a hombres y mujeres tras su divorcio: el video del que muchos hablan

Univision Famosos
JLo revela promesa a sus hijos tras su “inesperada” separación de Ben Affleck: “Y lo cumplí”
2 mins

JLo revela promesa a sus hijos tras su “inesperada” separación de Ben Affleck: “Y lo cumplí”

Univision Famosos
Ben Affleck “está saliendo” de nuevo a dos meses del divorcio con JLo: “No se da por vencido en el amor”
2 mins

Ben Affleck “está saliendo” de nuevo a dos meses del divorcio con JLo: “No se da por vencido en el amor”

Univision Famosos
JLo y Ben Affleck tendrían desacuerdo millonario tras su divorcio y "grandes problemas": esto pasa
2 mins

JLo y Ben Affleck tendrían desacuerdo millonario tras su divorcio y "grandes problemas": esto pasa

Univision Famosos
Ben Affleck revela por qué quiere que sus hijos trabajen aunque él es millonario: “Salario mínimo”
2 mins

Ben Affleck revela por qué quiere que sus hijos trabajen aunque él es millonario: “Salario mínimo”

Univision Famosos
Ben Affleck pasa especial celebración con su ex mientras JLo se separa de sus hijos
2 mins

Ben Affleck pasa especial celebración con su ex mientras JLo se separa de sus hijos

Univision Famosos
Ben Affleck se “muda”, otra vez, tras el divorcio de JLo: al fin habitaría su mansión de 20,5 millones
2 mins

Ben Affleck se “muda”, otra vez, tras el divorcio de JLo: al fin habitaría su mansión de 20,5 millones

Univision Famosos
Ben Affleck revela cómo está su relación con JLo y sus hijos tras divorcio: “Hago lo mejor que puedo”
2 mins

Ben Affleck revela cómo está su relación con JLo y sus hijos tras divorcio: “Hago lo mejor que puedo”

Univision Famosos

Sin embargo, pese a la alegada posibilidad de que el dúo pudiera divorciarse, Affleck no estaría nuevamente viéndose con Lindsay, ni engañando a su esposa.

La verdad sobre el video de Ben Affleck con Lindsay Shookus

A horas de que empezara a circular la grabación en la que sale Ben Affleck con Lindsay Shookus, The Grosby Group aclaró el verdadero origen del visual.

Según la agencia, dicho encuentro entre el cineasta y la también conferencista ocurrió en enero de 2018, cuando acudieron de compras a una tienda Louboutin en Brentwood.

Ben Affleck con Lindsay Shookus en enero de 2018.
Ben Affleck con Lindsay Shookus en enero de 2018.
Imagen The Grosby Group

En ese entonces, ellos eran novios. Us Weekly afirma que comenzaron a salir en abril de 2017, aunque lo hicieron público hasta julio.

Para agosto del mismo año, pusieron fin a su romance, pero lo reavivaron en 2019 sólo para terminar definitivamente dos meses más tarde.

Un informante detalló al portal sobre la ruptura tras ocurrir: “Ella tiene un hijo, un exmarido y un trabajo en Nueva York”.

PUBLICIDAD

“Y Ben tiene su familia y un empleo en Los Ángeles, y pese a que se aman y respetan, se dieron cuenta de que no iba a funcionar”, agregó.

Mamá de JLo querría que ella termine con Ben Affleck

Aunque Jennifer López y Ben Affleck han guardado hermetismo acerca de sus supuestos conflictos, Daily Mail desveló que la familia de ella tendría una opinión.

Un ‘insider’ aseveró al diario británico que la mamá de la estrella de ‘Selena’, Guadalupe Rodríguez, presuntamente le recomendó: “Corten por lo sano y sigan adelante para evitar meterse más en este lío”.

“Le dijo que había perdido años creyendo que Ben era una especie de caballero de brillante armadura”, expuso el informante. “Él no era la persona que ella había pensado”.

Relacionados:
Ben AffleckJennifer LopezPolémicas de famososParejas de famososCelebridadesPremios Juventud

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Es por su bien
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD