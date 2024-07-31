¿Ben Affleck le está siendo infiel a JLo? La verdad detrás del video de él siendo cariñoso con su ex

Video ¿Ben Affleck de paseo y cariñoso con una ex? Aparece video con él en medio de rumores de divorcio de JLo

Ben Affleck se convirtió en las últimas horas en el centro de atención debido a especulaciones de que estaría siéndole infiel a Jennifer López.

Los rumores iniciaron después de que en redes sociales comenzara a circular un video en el que el actor aparece en compañía de su ex, Lindsay Shookus.

PUBLICIDAD

En el clip, se le puede ver abrazando por la cintura a la productora de televisión y, posteriormente, dándole un beso en la frente, por lo que ella sonríe.

Este material apareció justo cuando medios estadounidenses, como People y Page Six, continúan reportando que Affleck estaría atravesando una crisis matrimonial con López.

Los esposos han estado viviendo en destinos separados desde hace unas semanas, pues mientras la cantante se encuentra en los Hamptons, el galán de Hollywood permanece en Los Ángeles.

Además, TMZ reveló que Ben habría comprado una mansión en Pacific Palisades, California, por 20.5 millones de dólares luego de que, meses atrás, se mudara del hogar que compartía con Jennifer.

Sin embargo, pese a la alegada posibilidad de que el dúo pudiera divorciarse, Affleck no estaría nuevamente viéndose con Lindsay, ni engañando a su esposa.

La verdad sobre el video de Ben Affleck con Lindsay Shookus

A horas de que empezara a circular la grabación en la que sale Ben Affleck con Lindsay Shookus, The Grosby Group aclaró el verdadero origen del visual.

Según la agencia, dicho encuentro entre el cineasta y la también conferencista ocurrió en enero de 2018, cuando acudieron de compras a una tienda Louboutin en Brentwood.

Ben Affleck con Lindsay Shookus en enero de 2018. Imagen The Grosby Group

En ese entonces, ellos eran novios. Us Weekly afirma que comenzaron a salir en abril de 2017, aunque lo hicieron público hasta julio.

Para agosto del mismo año, pusieron fin a su romance, pero lo reavivaron en 2019 sólo para terminar definitivamente dos meses más tarde.

Un informante detalló al portal sobre la ruptura tras ocurrir: “Ella tiene un hijo, un exmarido y un trabajo en Nueva York”.

PUBLICIDAD

“Y Ben tiene su familia y un empleo en Los Ángeles, y pese a que se aman y respetan, se dieron cuenta de que no iba a funcionar”, agregó.

Mamá de JLo querría que ella termine con Ben Affleck

Aunque Jennifer López y Ben Affleck han guardado hermetismo acerca de sus supuestos conflictos, Daily Mail desveló que la familia de ella tendría una opinión.

Un ‘insider’ aseveró al diario británico que la mamá de la estrella de ‘Selena’, Guadalupe Rodríguez, presuntamente le recomendó: “Corten por lo sano y sigan adelante para evitar meterse más en este lío”.