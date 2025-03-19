Ben Affleck “terminó casándose” con JLo “tras no poder comprometerse” con su ex, ¿se arrepiente?
Alegadamente, el actor tendría arrepentimiento por haber acabado su relación con Ana de Armas. Además, él consideraría ahora un “problema” su matrimonio con la cantante.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Ben Affleck aparentemente sentiría arrepentimientos sobre sus relaciones con Jennifer López y Ana de Armas, esto a días de aparecer abrazando íntimamente a su exesposa, Jennifer Garner.
Las supuestas reflexiones del actor salen a luz luego de que la cubana fuera captada al lado de otro galán de Hollywood: Tom Cruise.
¿Ben Affleck se arrepiente de romper con Ana de Armas y casarse con JLo?
El romance de Ben Affleck y Ana de Armas se confirmó en marzo de 2020 después de que los fotografiaran besándose.
Al respecto, ahora una fuente asegura a Daily Mail: “Tenían una relación tan especial y única porque estuvieron encerrados las 24 horas del día, los 7 días de la semana durante la pandemia”.
“Se acercaron muchísimo enseguida y fue un idilio apasionado y auténtico”, añade.
Sin embargo, en enero de 2021 Us Weekly reportó que ella había terminado con él “amigablemente”, pues “llevaban vidas distintas y dejaron de estar de acuerdo”.
Tan sólo tres meses más tarde, la estrella de ‘Batman’ reavivó su romance con Jennifer López, quien acababa de romper con Alex Rodríguez.
‘Bennifer’ se comprometieron y casaron al año siguiente, pero su matrimonio duró menos de dos años y finalmente quedaron divorciados, según People, en febrero de este 2025.
Tras todo lo ocurrido, el informante del diario británico asegura que el romance de Ben y Ana únicamente acabó “porque ella quería casarse y él no”.
“Terminó casándose con ‘Jen’ tras no poder comprometerse con Ana”, sentenció, “en retrospectiva, se da cuenta de lo equivocado que estuvo”.
“Ve que podría haber evitado el problema de López si no hubiera terminado con Ana. Sabe cómo debió sentirse ella”, agregó.
Hasta la fecha, De Armas no ha hablado de su noviazgo con Affleck. Sin embargo, sí reconoció que la atención que recibían por estar juntos le pareció “horrible”.
“Esa es una de las razones por las que me fui de Los Ángeles”, compartió en entrevista para la revista Elle, en julio de 2022.
Ben Affleck no buscaría regresar con Ana de Armas
Pese a sus presuntos pensamientos, Ben Affleck no estaría considerando propiciar una reconciliación entre él y Ana de Armas, que en noviembre pasado se vinculó con Manuel Anido Cuesta, hijastro del presidente de Cuba.
“Le gustaría poder volver atrás y hacerlo de otra manera, pero no puede”, aseveró el ‘insider’ a Daily Mail refiriéndose al director.
“Ya es demasiado tarde, pero Ben respeta mucho a Ana. Espera que ella encuentre lo que quiere y forme una familia. Cree que es una mujer increíble”, concluyó.