Ben Affleck pasa su cumpleaños junto a su ex Jennifer Garner: ¿y JLo?
Primero se mudó cerca de ella y ahora Ben Affleck pasó su cumpleaños con su exesposa. Jennifer Garner fue captada llegando a la residencia que él alquila desde que dejó de vivir con la intérprete de ‘On the floor’. ¿Qué hizo la llamada ‘Diva del Bronx’?
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Ben Affleck llegó a los 52 años este 15 de agosto, en medio de fuertes rumores de que ya estaría “a punto” de divorciarse de Jennifer López.
Tan mal estaría la relación con su esposa que, presuntamente, el actor no festejó dicha fecha especial únicamente con ella, sino también con su ex, Jennifer Garner.
El jueves por la mañana, un informante indicó a Entertainment Tonight que el también cineasta ya sabía cómo celebraría.
“Planea mantener la intimidad para su cumpleaños y pasarlo con amigos cercanos y familiares”, contó al respecto.
Ben Affleck celebra su cumpleaños con Jennifer Garner
De acuerdo con Page Six, Jennifer Garner visitó a Ben Affleck ayer en la residencia alquilada de Los Ángeles en la que él vive desde que dejó el hogar que compartía con Jennifer López.
Imágenes difundidas por The Grosby Group evidencian que la estrella de ‘Elektra’ arribó sola a la propiedad a bordo de su BMW i7 xDrive60.
El hecho de que la actriz, que comparte con el galán de Hollywood a sus tres hijos, Violet, Fin y Samuel, lo acompañara en su festejo reafirma los reportes de que actualmente sostienen una amistad.
Ella lucía casual vistiendo una camiseta con estampado a rayas y pantalones en tono oscuro, y complementó su ‘look’ con un rostro al natural y lentes.
Ben Affleck se mudó cerca de Jennifer Garner
Una fuente puntualizó a ET que la crianza compartida de sus retoños que ellos acordaron “ha ido bien” en los últimos tiempos.
“Garner está siendo comunicativa y un hombro comprensivo para Ben”, aseveró la persona en cuanto a la cercanía de los artistas.
Hace dos semanas, un ‘insider’ reveló al medio que Affleck se sentía “esperanzado” luego de hacer realidad la posibilidad de mudarse “más cerca” de la empresaria y sus adolescentes.
Él compró una casa ubicada en Pacific Palisades por 20.5 millones de pesos, la cual queda a pocas millas del domicilio en el que habitan la modelo, Violet, Fin y Samuel.
JLo sí se reunió con Ben Affleck en su cumpleaños
Pese a que presumiblemente atraviesan una crisis matrimonial y han estado haciendo vidas separadas, Jennifer López sí estuvo un rato con Ben Affleck en su conmemoración.
La intérprete de ‘On the floor’ hizo acto de presencia en la mansión de su aún marido por la tarde. La ya mencionada agencia puntualiza que permaneció ahí alrededor de media hora.
Para la ocasión, ella optó por usar jeans amplios y una chaqueta estampada en tono claro, así como su cabello estilizado en una coleta.
Tras despedirse del director de ‘Argo’, la ‘Diva del Bronx’ asistió a la inauguración del recinto Intuit Dome, en Inglewood, California, desveló People.
Ashton Kutcher, Jennifer Lopez, Kelsea Ballerini, Chase Stokes, Jimmy O. Yang, Simu Liu, DJ D-Nice, Jimmy Jam, Paul Scheer, June Diane Raphael, Meghan Trainor, Kenya Barris among the celebs who checked out tonight's Bruno Mars show at @IntuitDome with Lady Gaga. pic.twitter.com/PwaO1151Un— Chris Gardner (@chrissgardner) August 16, 2024