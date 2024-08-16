Ben Affleck pasa su cumpleaños junto a su ex Jennifer Garner: ¿y JLo?

Video JLo rompe el silencio y enfrenta rumores de separación de Ben Affleck: esto dijo

Ben Affleck llegó a los 52 años este 15 de agosto, en medio de fuertes rumores de que ya estaría “a punto” de divorciarse de Jennifer López.

Tan mal estaría la relación con su esposa que, presuntamente, el actor no festejó dicha fecha especial únicamente con ella, sino también con su ex, Jennifer Garner.

El jueves por la mañana, un informante indicó a Entertainment Tonight que el también cineasta ya sabía cómo celebraría.

“Planea mantener la intimidad para su cumpleaños y pasarlo con amigos cercanos y familiares”, contó al respecto.

Ben Affleck celebra su cumpleaños con Jennifer Garner

De acuerdo con Page Six, Jennifer Garner visitó a Ben Affleck ayer en la residencia alquilada de Los Ángeles en la que él vive desde que dejó el hogar que compartía con Jennifer López.

Imágenes difundidas por The Grosby Group evidencian que la estrella de ‘Elektra’ arribó sola a la propiedad a bordo de su BMW i7 xDrive60.

Jennifer Garner llegó a casa de Ben Affleck. Imagen SXAC, AMCO/Backgrid/The Grosby Group



El hecho de que la actriz, que comparte con el galán de Hollywood a sus tres hijos, Violet, Fin y Samuel, lo acompañara en su festejo reafirma los reportes de que actualmente sostienen una amistad.

Ella lucía casual vistiendo una camiseta con estampado a rayas y pantalones en tono oscuro, y complementó su ‘look’ con un rostro al natural y lentes.

Jennifer Garner lució casual para su reunión con Ben Affleck. Imagen The Grosby Group

Ben Affleck se mudó cerca de Jennifer Garner

Una fuente puntualizó a ET que la crianza compartida de sus retoños que ellos acordaron “ha ido bien” en los últimos tiempos.

“Garner está siendo comunicativa y un hombro comprensivo para Ben”, aseveró la persona en cuanto a la cercanía de los artistas.

Jennifer Garner dejando la casa de Ben Affleck. Imagen SXAC, AMCO/Backgrid/The Grosby Group

Hace dos semanas, un ‘insider’ reveló al medio que Affleck se sentía “esperanzado” luego de hacer realidad la posibilidad de mudarse “más cerca” de la empresaria y sus adolescentes.

Él compró una casa ubicada en Pacific Palisades por 20.5 millones de pesos, la cual queda a pocas millas del domicilio en el que habitan la modelo, Violet, Fin y Samuel.

JLo sí se reunió con Ben Affleck en su cumpleaños

Pese a que presumiblemente atraviesan una crisis matrimonial y han estado haciendo vidas separadas, Jennifer López sí estuvo un rato con Ben Affleck en su conmemoración.

La intérprete de ‘On the floor’ hizo acto de presencia en la mansión de su aún marido por la tarde. La ya mencionada agencia puntualiza que permaneció ahí alrededor de media hora.

Para la ocasión, ella optó por usar jeans amplios y una chaqueta estampada en tono claro, así como su cabello estilizado en una coleta.

Jennifer López visitó a Ben Affleck en su cumpleaños. Imagen CMLOS2/Mega/The Grosby Group

Tras despedirse del director de ‘Argo’, la ‘Diva del Bronx’ asistió a la inauguración del recinto Intuit Dome, en Inglewood, California, desveló People.