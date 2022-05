Belinda responde ante ataques que recibe en redes sociales: “No soy de piedra”

Belinda ha sido duramente criticada en redes sociales en más de una ocasión, el ejemplo más reciente fue debido a la ruptura de su relación con Christian Nodal.

A inicios de abril, la intérprete de ‘Bella traición’ reveló que, por salud mental, decidió alejarse de Instagram y dejar que su equipo de trabajo manejara su cuenta.

Ahora, en una conversación con Mónica Noguera, Belinda compartió que su decisión de no revisar las redes sociales la ha hecho sentirse muy bien, por lo que es algo que les recomienda hacer a todos.

“Me sentí muy bien porque [alejarse de las redes sociales] es sano; no solamente por mí, sino por todos y todas. Lo recomiendo, no es que te vayas por siempre, pero estás un tiempo relajado, concentrado en otras cosas, queriéndote, conociéndote más, porque nunca terminamos de conocernos, y al final te da mucha paz, mucha tranquilidad”, explicó.

La actriz de 32 años también se pronunció sobre el hecho de que la sociedad juzga duramente a las mujeres que no cumplen con las “expectativas estereotipadas” que les exigen.

“Cómo juzgan sin conocer, cómo atacan… es algo muy lamentable, es doloroso y yo creo que hoy más que nunca tenemos que estar unidas, valorarnos entre nosotras, darnos ese valor y levantar la voz”, comentó.

Belinda no es “de piedra” y también se molesta

Recordado los ataques que ha sufrido debido a sus decisiones sobre su vida, Belinda indicó que considera importante que las personas no crucen la línea del respeto cuando hablan de los demás.

“El respeto es lo más importante, yo no puedo llegar a juzgar a alguien si no lo conozco. Si no te conozco, no puedo juzgarte ni por cómo te ves, ni por cómo estás vestida, ni por cómo estás maquillada, tienes que respetar”, explicó la cantante.

“Hay que respetarnos entre seres humanos, hay códigos de lealtad, de respeto, de cómo hablarle a la otra persona para no herir susceptibilidades”, agregó.

Aunque ‘Beli’, que triunfó al presentarse en el show español ‘La Resistencia’, ahora trata de transmitir amor y paz con sus palabras, admitió que experimenta muchos sentimientos ante algunas situaciones.

“Claro que me enojo, claro que tengo carácter […] Soy muy guerrera cuando tengo que ser guerrera, pero también soy muy sensible, también soy una mujer con un corazón, tengo sentimientos, no soy de piedra, tengo un corazón a flor de piel y soy igual de ser humano que cualquiera”, afirmó.

Belinda ya aprendió a no compartir todo en redes sociales

Si bien, irónicamente, Belinda interpreta a una influencer adicta a las redes sociales dentro de la serie de Netflix ‘Bienvenidos al Éden’, ella ya aprendió que no debe de compartir todo sobre su vida con el mundo.

“Ella es una influencer, Belinda no lo es, tiene un toque más sensible. Yo soy mucho más tímida de alguna manera en muchas cosas, y sí, claro que he aprendido mucho de compartir información en redes, sé que no hay que compartir todo, hay que tener algo para ti, para tu privacidad, para tu tranquilidad”, comentó en entrevista con Reforma.

Justamente el hecho de que ‘África’, como se llama su personaje, sea tan diferente a ella es lo que Belinda considera divertido, pero insiste en que “no todo debe ser compartido” en redes sociales.