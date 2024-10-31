Belinda

La prima de Ángela Aguilar y otros famosos que asistieron a la fiesta de Halloween de Belinda

Como cada año la cantante organizó el 'Beliween' y en esta ocasión se disfrazó de una sensual vampiresa con vestido de novia. Majo Aguilar y estos famosos asistieron a la fiesta de Halloween.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

BodyTune_1599012728817.png
Por:
Ashbya Meré.
Video ¿Con la 'enemiga' tras no ser invitada a la boda? Prima de Ángela Aguilar se divierte con Belinda

Belinda lo volvió a hacer, como cada año echó la casa por la ventana en su fiesta anual 'Beliween', la cual organiza para celebrar Halloween.

A diferencia de años anteriores donde eligió personajes de moda de las películas como el payaso de 'Eso', 'Hellraise'r o la novia de Frankenstein, este 30 de octubre de 2024 se disfrazó de una vampiresa muy sensual con un vestido de novia.

Belinda de vampiresa en 'Beliween 2024'
Belinda de vampiresa en 'Beliween 2024'
Imagen Belinda/Instagram

El evento fue organizado en una casona de la Ciudad de México que fue decorada con telarañas, imágenes de ouijas, un pastel sangriento, cupcakes con la leyenda 'Beliween', tragos humeantes y golosinas espeluznantes.

Beliween 2024.
Beliween 2024.
Imagen Belinda/Instagram

Más sobre Belinda

Belinda pagó caro por canción a ex millonario: su obsesión la llevó sufrir revés monetario
2 mins

Belinda pagó caro por canción a ex millonario: su obsesión la llevó sufrir revés monetario

Univision Famosos
Belinda y Vadhir Derbez tienen inesperado reencuentro: ella le rompió el corazón hace años
2 mins

Belinda y Vadhir Derbez tienen inesperado reencuentro: ella le rompió el corazón hace años

Univision Famosos
‘Influencer’ lanza polémico comentario sobre Belinda: se disculpa y le ofrece miles de dólares
1 mins

‘Influencer’ lanza polémico comentario sobre Belinda: se disculpa y le ofrece miles de dólares

Univision Famosos
Belinda y su costoso vestuario de diseñador para 'Mentiras: La Serie': ¡vale miles de dólares!
2 mins

Belinda y su costoso vestuario de diseñador para 'Mentiras: La Serie': ¡vale miles de dólares!

Univision Famosos
Amigo de Ángela Aguilar se atreve a hacer el ‘trend’ de Belinda y le llueven críticas: así responde
0:55

Amigo de Ángela Aguilar se atreve a hacer el ‘trend’ de Belinda y le llueven críticas: así responde

Univision Famosos
Belinda reacciona a bochornoso momento en live por tocar las "bubis" de actor
2 mins

Belinda reacciona a bochornoso momento en live por tocar las "bubis" de actor

Univision Famosos
¿Belinda manda indirecta a exnovio que no es Nodal?: esto dice ‘Heterocromía’, su nueva canción
4 mins

¿Belinda manda indirecta a exnovio que no es Nodal?: esto dice ‘Heterocromía’, su nueva canción

Univision Famosos
¿Cazzu defiende a Ángela Aguilar y hace desaire a Belinda?: habla como nunca antes de ellas
2 mins

¿Cazzu defiende a Ángela Aguilar y hace desaire a Belinda?: habla como nunca antes de ellas

Univision Famosos
Prima de Ángela Aguilar 'chulea' a Belinda y la critican por "lo que tiene que hacer para sobresalir"
13 fotos

Prima de Ángela Aguilar 'chulea' a Belinda y la critican por "lo que tiene que hacer para sobresalir"

Univision Famosos
Belinda y Nodal: nueva supuesta razón de su ruptura surge, ¿de dónde sale el rumor?
2 mins

Belinda y Nodal: nueva supuesta razón de su ruptura surge, ¿de dónde sale el rumor?

Univision Famosos

Los famosos en el 'Beliween'

PUBLICIDAD

Una vez más Belinda demostró que es una gran anfitriona con sus invitados, con quienes se tomó fotografías.

Entre las celebridades que asistieron se encuentran Lele Pons, Geraldine Bazán, Luis Gerardo Méndez, Miguel Martínez, Mariana Torres, los 'influencers' Yeri Mua y Kunno.

Geraldine Bazán, Mariana Torres, Kunno y Luis Gerardo Méndez fueron invitados al 'Beliween'.
Geraldine Bazán, Mariana Torres, Kunno y Luis Gerardo Méndez fueron invitados al 'Beliween'.
Imagen Instagram

Sin embargo, la famosa que más sorprendió al asistir fue Majo Aguilar, la prima de Ángela Aguilar, esto debido a que Belinda fue novia durante casi dos años de Christian Nodal.

Belinda, Majo Aguilar y otros amigos.
Belinda, Majo Aguilar y otros amigos.
Imagen Majo Aguilar/Instagram

Aunque se desconoce si son grandes amigas, en los videos que 'Beli' compartió en sus historias de Instagram se aprecia que se divirtieron mucho al cantar a dueto 'Como La Flor', tema de Selena Quintanilla que Nodal canta en sus conciertos.

Además, se mostraron cariñosas, pues Belinda la abrazó por la espalda mientras la hacía reír con lo que le decía al oído, lo que demostraría que hay un lazo de amistad entre ellas.

Belinda y Majo Aguilar.
Belinda y Majo Aguilar.
Imagen Belinda/Instagram
Relacionados:
BelindaMajo AguilarÁngela AguilarHalloweenCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Es por su bien
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD