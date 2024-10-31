La prima de Ángela Aguilar y otros famosos que asistieron a la fiesta de Halloween de Belinda

Video ¿Con la 'enemiga' tras no ser invitada a la boda? Prima de Ángela Aguilar se divierte con Belinda

Belinda lo volvió a hacer, como cada año echó la casa por la ventana en su fiesta anual 'Beliween', la cual organiza para celebrar Halloween.

A diferencia de años anteriores donde eligió personajes de moda de las películas como el payaso de 'Eso', 'Hellraise'r o la novia de Frankenstein, este 30 de octubre de 2024 se disfrazó de una vampiresa muy sensual con un vestido de novia.

Belinda de vampiresa en 'Beliween 2024' Imagen Belinda/Instagram

El evento fue organizado en una casona de la Ciudad de México que fue decorada con telarañas, imágenes de ouijas, un pastel sangriento, cupcakes con la leyenda 'Beliween', tragos humeantes y golosinas espeluznantes.

Beliween 2024. Imagen Belinda/Instagram

Los famosos en el 'Beliween'

PUBLICIDAD

Una vez más Belinda demostró que es una gran anfitriona con sus invitados, con quienes se tomó fotografías.

Entre las celebridades que asistieron se encuentran Lele Pons, Geraldine Bazán, Luis Gerardo Méndez, Miguel Martínez, Mariana Torres, los 'influencers' Yeri Mua y Kunno.

Geraldine Bazán, Mariana Torres, Kunno y Luis Gerardo Méndez fueron invitados al 'Beliween'. Imagen Instagram

Sin embargo, la famosa que más sorprendió al asistir fue Majo Aguilar, la prima de Ángela Aguilar, esto debido a que Belinda fue novia durante casi dos años de Christian Nodal.

Belinda, Majo Aguilar y otros amigos. Imagen Majo Aguilar/Instagram

Aunque se desconoce si son grandes amigas, en los videos que 'Beli' compartió en sus historias de Instagram se aprecia que se divirtieron mucho al cantar a dueto 'Como La Flor', tema de Selena Quintanilla que Nodal canta en sus conciertos.

Además, se mostraron cariñosas, pues Belinda la abrazó por la espalda mientras la hacía reír con lo que le decía al oído, lo que demostraría que hay un lazo de amistad entre ellas.