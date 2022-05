Así reaccionó Danna Paola al debut de Belinda en 'Bienvenidos a Edén': ¿existe rivalidad?

Durante largo tiempo se ha especulado que existe una fuerte rivalidad entre Danna Paola y Belinda.

Varias personas creen que por tener carreras similares, ambas crecieron como actrices infantiles de telenovelas y son cantantes, existen roces entre ellas, como el supuesto choque que existió cuando ambas lucieron el mismo body de colores para promocionar su respectiva música en 2021.

Sin embargo, tanto Danna como Beli han asegurado que no existe una competencia negativa entre ambas, sino un genuino apoyo.

Así reaccionó Danna Paola ante el debut de Belinda en ‘Bienvenidos a Edén’



Mayo de 2022 marcó el regreso de Belinda a la actuación con la serie española ‘Bienvenidos a Edén’. Su debut en la plataforma de streaming fue recibido con gran amor por parte de sus fans, muchos de ellos extrañaban verla como actriz tras más de 12 años de ausencia en series y telenovelas.

Entre las muestras de cariño que Beli recibió con este tan esperado ‘comeback’ se distingue la reacción de Danna Paola

“Me felicitó por la serie, lo cual estoy super agradecida. Hemos estado en contacto, es una chica súper linda”, expresó Belinda para ‘Ventaneando’.

Belinda habló sobre el tan esperado dueto con Danna Paola



Una de las cosas que muchos fans de las “princesas del pop” han esperado es un dueto entre las dos. La intérprete de ‘Bella traición’ expresó que lamentablemente no han hablado sobre eso, pero reveló sus intenciones sobre colaborar con Danna.

“Si se da la oportunidad de hacer una canción ¿por qué no? A mí me encantaría, o sea es una mujer súper talentosa que respeto, que me gusta y ojalá que sí. Cuando es una canción para un dueto, yo feliz. Ella es lo máximo”.

¿Belinda y Danna Paola juntas en el musical de ‘Mean Girls’?



Hace unas semanas se reveló que el productor Alejandro Gou tiene el plan de llevar al teatro la película ‘Mean Girls’, protagonizada por Lindsay Lohan y Regina George, con un musical que podría reunir a Belinda y Danna Paola.

Para muchos este posible proyecto fue una total sorpresa, pero no para Beli. La actriz explicó que Alejandro Gou, con quien trabajó en el musical ‘Hoy no me puedo levantar’, producción donde dio vida a María, ya le había comentado desde hace tiempo sus intenciones.

Además, explicó si le gustaría participar en él y compartir escena con Danna, quien también ya tiene experiencia en teatro musical: durante dos años dio vida a Elphaba en el memorable musical ‘Wicked’ e igualmente interpretó a María en ‘Hoy no me puedo levantar’.

“Estaría padrísimo. Me encantaría. Yo me apunto. Si ella se apunta, pues yo feliz… regresar al teatro con Alex Gou que fue el que me dio la oportunidad por primera vez con ‘Hoy no me puedo levantar’ sería maravilloso y con Danna que es una chica talentosísima, pues que más le puedo pedir a la vida. Y en México y unos tacos deliciosos”.

Y a ti, ¿te gustaría ver a Belinda y Danna Paola juntas en el musical de ‘Mean Girls?