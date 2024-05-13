Nadia Ferreira

Nadia Ferreira muestra lo mucho que ha crecido su bebé con Marc Anthony: está por cumplir un año

La modelo publicó nuevas fotografías de su hijo con el salsero, por lo que dejó al descubierto qué tan grande está actualmente. El próximo mes de junio, él llegará a su primer cumpleaños.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video ¿A quién se parece más el hijo de Marc Anthony y Nadia Ferreira? La pareja revela el misterio

Nadia Ferreira mostró lo mucho que ha crecido su hijo con Marc Anthony, ‘Marquito’, quien está próximo a cumplir un año.

La modelo de 25 años celebró su primer Día de las Madres con su primogénito en brazos y aprovechó para compartir nuevas fotografías junto a él.

PUBLICIDAD

Así luce ahora el hijo de Marc Anthony y Nadia Ferreira

Este 12 de mayo, Nadia Ferreira publicó en su cuenta de Instagram una serie de postales en las que aparece con el pequeño ‘Marquito’.

“Hoy celebro la bendición de ser tu madre, el poder amarte, cuidarte y guiarte hijo mío. ¡Muchas felicidades a todas las mamás! Qué lindo poder sentir este amor incondicional”, escribió para subtitular el ‘post’.

Más sobre Nadia Ferreira

Acusan a Marc Anthony de dar show en presunto estado inconveniente: querrían reembolso
0:58

Acusan a Marc Anthony de dar show en presunto estado inconveniente: querrían reembolso

Univision Famosos
¿Se puso celosa? Nadia Ferreira hace 'advertencia' a fans de Marc Anthony que lanzan ropa interior
0:54

¿Se puso celosa? Nadia Ferreira hace 'advertencia' a fans de Marc Anthony que lanzan ropa interior

Univision Famosos
Nadia Ferreira y Marc Anthony dejan ver lo grande que está su hijo Marquito en su fiesta de 'cumple'
2 mins

Nadia Ferreira y Marc Anthony dejan ver lo grande que está su hijo Marquito en su fiesta de 'cumple'

Univision Famosos
Hijo de Marc Anthony y Nadia Ferreira se contagia de la fiebre del futbol: luce enorme
1 mins

Hijo de Marc Anthony y Nadia Ferreira se contagia de la fiebre del futbol: luce enorme

Univision Famosos
Marc Anthony exige que a su esposa la llamen por su nombre de casada: “Ferreira Muñiz, coj@#?"
1:25

Marc Anthony exige que a su esposa la llamen por su nombre de casada: “Ferreira Muñiz, coj@#?"

Univision Famosos
Belinda aparece abrazada de Nadia Ferreira: la “mejor amiga” de Ángela Aguilar
1:11

Belinda aparece abrazada de Nadia Ferreira: la “mejor amiga” de Ángela Aguilar

Univision Famosos
Las espectaculares decoraciones navideñas de los famosos: algunos tuvieron dos árboles
1:02

Las espectaculares decoraciones navideñas de los famosos: algunos tuvieron dos árboles

Univision Famosos
Marquito, hijo de Marc Anthony y Nadia Ferreira, se va de compras en Nueva York, ¡está enorme!
2 mins

Marquito, hijo de Marc Anthony y Nadia Ferreira, se va de compras en Nueva York, ¡está enorme!

Univision Famosos
Marc Anthony y Nadia Ferreira reaparecen tras incendio de su villa: así se refugian luego del siniestro 
1:02

Marc Anthony y Nadia Ferreira reaparecen tras incendio de su villa: así se refugian luego del siniestro 

Univision Famosos
Lujosa propiedad de Marc Anthony en República Dominicana se incendia: informan si hay víctimas
1 mins

Lujosa propiedad de Marc Anthony en República Dominicana se incendia: informan si hay víctimas

Univision Famosos

Gracias a las imágenes queda en evidencia que el niño, a sus 11 meses, está más grande y es muy parecido a ella, principalmente destacando que ambos tienen los ojos de color azul.

Para esta sesión fotográfica, la exreina de belleza lució dos vestidos, uno completamente en tono verde claro y otro en combinación negro con amarillo.

Por su parte, ‘Marquito’, quien es el séptimo retoño del salsero de 55 años, usó un conjunto de pantalón y camisa, así como un saco oscuro.

En la sección de comentarios, los seguidores de Ferreira los llenaron de halagos a ambos al escribir: “Mas bellos, imposible”, “¡Qué preciosos son!” y “Un muñeco tan hermoso”, entre otras cosas.

Fue el pasado marzo cuando la también empresaria enseñó finalmente la carita de su nene, después de guardar en hermetismo cómo lucía durante sus primeros meses.

Estos nuevos retratos llegan mientras la pareja y ‘Marquito’ disfrutan de unos días en Venecia, Italia, donde celebraron el cumpleaños de la paraguaya.

Marc Anthony y ‘Marquito’ felicitan a Nadia Ferreira

En sus historias de la red social, Nadia Ferreira presumió los arreglos de rosas que Marc Anthony y ‘Marquito’ le regalaron por el Día de la Madre.

PUBLICIDAD

En la instantánea se pueden ver cuatro ramilletes de la flor en diferentes pigmentos, rojos y rosados, y tamaños, pero todos bastos.

“¡Happy mother’s day! Gracias amores míos, Marc y ‘Marquito’”, apuntó ella encima de la foto, junto con un emoji de corazón.

Nadia Ferreira fue celebrada por el Día de las Madres.
Nadia Ferreira fue celebrada por el Día de las Madres.
Imagen Nadia Ferreira/Instagram
Relacionados:
Nadia FerreiraHijos de famososMarc AnthonyBebés famososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD