Nadia Ferreira muestra lo mucho que ha crecido su bebé con Marc Anthony: está por cumplir un año

Video ¿A quién se parece más el hijo de Marc Anthony y Nadia Ferreira? La pareja revela el misterio

Nadia Ferreira mostró lo mucho que ha crecido su hijo con Marc Anthony, ‘Marquito’, quien está próximo a cumplir un año.

La modelo de 25 años celebró su primer Día de las Madres con su primogénito en brazos y aprovechó para compartir nuevas fotografías junto a él.

Así luce ahora el hijo de Marc Anthony y Nadia Ferreira

Este 12 de mayo, Nadia Ferreira publicó en su cuenta de Instagram una serie de postales en las que aparece con el pequeño ‘Marquito’.

“Hoy celebro la bendición de ser tu madre, el poder amarte, cuidarte y guiarte hijo mío. ¡Muchas felicidades a todas las mamás! Qué lindo poder sentir este amor incondicional”, escribió para subtitular el ‘post’.

Gracias a las imágenes queda en evidencia que el niño, a sus 11 meses, está más grande y es muy parecido a ella, principalmente destacando que ambos tienen los ojos de color azul.

Para esta sesión fotográfica, la exreina de belleza lució dos vestidos, uno completamente en tono verde claro y otro en combinación negro con amarillo.

Por su parte, ‘Marquito’, quien es el séptimo retoño del salsero de 55 años, usó un conjunto de pantalón y camisa, así como un saco oscuro.

En la sección de comentarios, los seguidores de Ferreira los llenaron de halagos a ambos al escribir: “Mas bellos, imposible”, “¡Qué preciosos son!” y “Un muñeco tan hermoso”, entre otras cosas.

Fue el pasado marzo cuando la también empresaria enseñó finalmente la carita de su nene, después de guardar en hermetismo cómo lucía durante sus primeros meses.

Estos nuevos retratos llegan mientras la pareja y ‘Marquito’ disfrutan de unos días en Venecia, Italia, donde celebraron el cumpleaños de la paraguaya.

Marc Anthony y ‘Marquito’ felicitan a Nadia Ferreira

En sus historias de la red social, Nadia Ferreira presumió los arreglos de rosas que Marc Anthony y ‘Marquito’ le regalaron por el Día de la Madre.

En la instantánea se pueden ver cuatro ramilletes de la flor en diferentes pigmentos, rojos y rosados, y tamaños, pero todos bastos.

“¡Happy mother’s day! Gracias amores míos, Marc y ‘Marquito’”, apuntó ella encima de la foto, junto con un emoji de corazón.