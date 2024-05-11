Nadia Ferreira celebra sus 25 años en lujoso viaje a Venecia: Marc Anthony no escatima en gastos
La exreina de belleza cumplió años el 10 de mayo y lo celebró junto a su esposo, su pequeño hijo, su madre y un grupo de amigos en Italia. Nadia acompaña a Marc en la competencia de UIM E1 World Championship, en la que el salsero tiene un equipo.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
El 10 de mayo Nadia Ferreira celebró su cumpleaños número 25 con un lujoso viaje a Venecia, Italia, que incluyó una elegante cena en la que estuvo acompañada de su esposo Marc Anthony, su hijo, su madre y un grupo de amigos.
También mostró los hermosos y enormes arreglos florales que recibió.
La exreina de belleza paraguaya ha compartido videos y fotografías de su estancia en la ciudad europea en los que ha dejado ver que disfruta de las calles junto a su famoso marido.
También de los lugares turísticos que ha visitado en familia y la gastronomía italiana que ha degustado.
Incluso, ha viajado en bote en varias ocasiones.
¿Por qué eligió celebrar su cumpleaños en Italia?
El viaje a Italia no fue precisamente una elección de la paraguaya, pues el equipo de la E1 Series de Marc Anthony está en plena competencia este fin de semana.
La E1 Series es una competición de botes eléctricos organizada por la Union Internationale Motonautique, la cual se caracteriza por la tecnología de los vehículos acuáticos que no contaminan el agua.
Marc Anthony es dueño del equipo E1 Team Miami, quien quedó en primer lugar la tarde del 11 de mayo.
En esta competencia participan flotillas de otras personalidades del mundo del deporte y los espectáculos, como Will Smith, el piloto mexicano Checo Pérez, el exjugador de futbol americano Tom Brady, el Dj Steve Aoki, el tenista Rafael Nadal, entre otras celebridades.