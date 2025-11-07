Nadia Ferreira

Nadia Ferreira revela si sufrió una mala experiencia como la de Fátima Bosch con Nawat Itsaragrisil

La paraguaya manifestó su apoyo a la mexicana y también respondió si ella pasó por algo similar cuando participó en el certamen.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video La reacción del directivo de Miss Universe tras alegar que no llamó “tonta” a Fátima Bosch: "Mentiras"

Nadia Ferreira reaccionó a la polémica que surgió entre Fátima Bosch, Miss México, y Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universe Tailandia, tras una discusión en días pasados.

El pasado 4 de noviembre, la concursante tabasqueña se enfrentó al empresario luego de que él le cuestionara acerca de sus actividades para promocionar el país anfitrión, esto durante un evento en el marco de Miss Universe 2025.

Tras el altercado, la participante lo acusó de haberla llamado “tonta”, lo que posteriormente él negó asegurando que ella habría entendido mal sus palabras, dichas en inglés.

Nadia Ferreira responde si sufrió algo parecido a lo de Fátima Bosch en Miss Universe

En medio de la polémica que aún existe por lo ocurrido entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil, Nadia Ferreira manifestó su apoyo a su colega.

“Miss México lo hizo muy bien y está utilizando su voz, y creo que es un ejemplo también”, dijo en entrevista para Despierta América.

La esposa de Marc Anthony aseguró que, desde su perspectiva, Miss Universe es eso, “una plataforma donde las mujeres tienen una voz”.

Al ser cuestionada si ella vivió “algo similar”, que la hiciera “sentir humillada”, cuando participó en el famoso concurso de belleza, en diciembre de 2021, la paraguaya se sinceró.

“No, afortunadamente mi experiencia fue muy linda y muy feliz con todo lo que me pasó”, aseguró, sin ahondar al respecto.

Ferreira manifestó su deseo de que “se solucione todo” alrededor de la controversia que se generó por lo sucedido con Fátima y Nawat.

Nadia Ferreira ha hablado así de su paso por Miss Universe

Nadia Ferreira quedó como primera finalista de Miss Universe 2021. A los meses, ella reflexionó acerca de su participación.

“Aún no logro asimilar que se cumplió un año de ese día, de esa noche que me hicieron sentir, vibrar, emocionarme y sobre todo saber que los sueños pueden hacerse realidad”, escribió en redes sociales.

“Dios siempre tiene un plan perfecto para cada quien, y todo lo que viví este último año ¡fue increíble! Agradecida con el alma a cada persona que me brindó su apoyo, su cariño, esas palabras de aliento, considero que gané más de lo que me esperaba. Muchísimas gracias por todo el apoyo de cada día en mi corazón siempre”, concluyó.

