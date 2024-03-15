Bebé de Marc Anthony y Nadia Ferreira es idéntico a la modelo y hay pruebas: fotos
Tras revelar el rostro de ‘Marquito’, el bebé de Marc Anthony y Nadia Ferreira, el debate sobre a quién se parece por fin llegaría a su fin.
Nadia Ferreira y Marc Anthony publicaron el pasado 12 de marzo la primera fotografía en la que mostraron el rostro de su bebé.
“Felices 9 meses mi todo. Mami y papi te aman”, escribieron como descripción de la publicación
La imagen del pequeño causó revuelo entre sus seguidores que debatieron sobre a quién de los papás se parecía más.
“Ganaron los genes de Nadia”; “Igualito a la mamá”; “Definitivamente tiene muchas características de su mami, pero no deja de tener el sello de Marc”, son algunos de los comentarios de los fans.
Desde el anuncio de su nacimiento, el 18 de junio pasado, un mar de misterios rodeó al bebé de quien no se sabía el género ni el nombre y mucho menos se conocía el rostro.
La balanza entonces se inclinaba a que ‘baby Muñiz Ferreira’ serían una réplica de su famoso papá, pues así lo marcaban sus antecedentes genéticos.
Y es que, Arianna Muñiz, la mayor de sus cinco hijos biológicos y fruto de su matrimonio con Debbie Rosado; Cristian y Ryan, hijos que tuvo con Dayanara Torres; además de Emme y Max, hijos de Jennifer López, guardan un parecido innegable con el cantante.
Fotos comprueban que el bebé de Marc Anthony es idéntico a Nadia Ferreira
Sin embargo, parece que el patrón dio un giro pues, ‘Marquito’, como confesó la modelo paraguaya que llamaban de cariño a su bebé, sería una copia exacta de la exreina de belleza.
En diciembre de 2023, Nadia Ferreira, de 24 años, publicó en sus historias de Instagram un collage de fotografías que muestran cómo era en su infancia que probarían que en esta ocasión sus genes dominaron ante los del puertorriqueño, de 55 años.
El color de ojos y las facciones del rostro del bebé parecen idénticos a los de la modelo cuando era bebé.
Ante el aparente parecido entre madre e hijo, la foto que compartió Nadia Ferreira en Instagram en abril del 2021 para celebrar el Día del Niño daría una probadita de cómo se vería en unos años el pequeño.