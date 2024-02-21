Tiene raíces boricuas, pero el bebé de Marc Anthony posó así al estilo mexicano: foto

Video El bebé de Nadia Ferreira ya viaja como millonario: así fue su primer vuelo en un jet privado

Nadia Ferreira sorprendió al mostrar cómo luce su bebé, fruto de su amor con Marc Anthony, posando con un ‘outfit’ al estilo mexicano.

La pareja aún guarda hermetismo en cuanto a los detalles de la vida de su hijo, supuestamente de nombre Marco Antonio, según pistas que la paraguaya ha dado, pero esta vez ella quiso presumirlo.

Bebé de Marc Anthony aparece a la mexicana

Este 20 de febrero, Nadia Ferreira publicó una fotografía, a través de sus historias de Instagram, en la que el pequeño aparece portando un traje de charro.

Protegiendo su rostro, como lo ha hecho desde que nació, en la imagen compartida por la exreina de belleza el nene sale parado sobre un sofá.

En la parte trasera de la chaqueta se aprecian las letras ‘MA’, que posiblemente hacen referencia a sus iniciales, mientras que en el ala del sombrero tiene escrito “ocho meses”, su edad.

Sobre la postal hay un texto en el que se detalla que el conjunto fue un regalo del “tío Pepe Aguilar” para el menor de los seis retoños del intérprete de ‘Qué precio tiene el cielo’.

“Marc Anthony, es que no puedo con tanto”, anotó Nadia encima de la instantánea, dejando clara su emoción por ver el aspecto de su niño.

Bebé de Marc Anthony y Nadia Ferreira portando un traje de charro. Imagen Nadia Ferreira/Instagram



El primogénito de la modelo tiene raíces boricuas por sus abuelos paternos, Guillermina y Felipe Muñiz, quienes son originarios de Puerto Rico.

En septiembre de 2023, Aguilar estuvo presente en la celebración que el cantante y su esposa realizaron tras bautizar a su hijo.

En un video que entonces difundió Hola! USA se puede apreciar el instante en el que Pepe entona ‘Las Mañanitas’ para el salsero y su suegra, doña Ludy Ferreira, que igualmente festejaban sus cumpleaños.

¿Bebé de Marc Anthony heredó su talento?

A mediados del pasado mes de enero, Nadia Ferreira consintió a sus seguidores al colgar en la red social un clip en el que ‘Marquitos’, como allegados a la familia lo llaman, ‘toca’ un piano de juguete.

“Tenemos otro músico en la casa”, se jactó ella, aunque no aclaró si el nene aprendió sus habilidades gracias a su famoso padre.

Hijo menor de Marc Anthony 'tocando' el piano. Imagen Nadia Ferreira/Instagram



Previamente, en noviembre, la también empresaria se sinceró con su amigo, el periodista Carlos Aydan, acerca de su etapa maternal.

“Mi hijo me ha cambiado la vida, es lo más bello que me ha pasado; doy la vida por esa criatura que me mira con amor y que yo lo miro y es que realmente es un sentimiento que no puedo explicar, es algo maravilloso”, sentenció.