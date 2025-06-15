Nadia Ferreira y Marc Anthony dejan ver lo grande que está su hijo Marquito en su fiesta de 'cumple'
Nadia Ferreira y Marc Anthony celebraron este fin de semana el cumpleaños de su hijo Marco, quien ya llegó a 2 años de vida y reapareció al lado de sus famosos padres.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Marco, el hijo de Nadia Ferreira y Marc Anthony, festejó este domingo 15 de junio su segundo cumpleaños con una fiesta en la que sus famosos padres dejaron ver cuánto ha crecido.
Nuevas fotos de Nadia Ferreira y Marc Anthony con su hijo
Fue la paraguaya la que compartió en Instagram nuevas fotos junto con su marido y el hijo que tienen en común.
Marquito, como ella lo llama, apareció en brazos de la pareja vistiendo un short con detalles verde olivo y una playera blanca.
Las imágenes dejaron ver el cabello rizado del niño y también lo grande que ya está.
La exreina de belleza siempre ha sido muy reservada con el rostro de su hijo, por lo que en esta ocasión no fue la excepción y no dejó ver la cara de su retoño.
" Celebramos dos años del mayor regalo de mi vida, mi Marquito", escribió la modelo.
"Con sus personajes favoritos, porque se merece un mundo lleno de magia y alegría", agregó la también presentadora.
De acuerdo con las imágenes que compartió, la fiesta simuló un parque de diversiones que llevó el nombre de su hijo.
Hubo globos, minions, dinosaurios y otros personajes infantiles.
La celebración incluyó un pastel de cinco pisos y también hubo mucha comida y postres.
Entre los invitados estuvieron Gennaro y Franco, los hijos de Francisca, quien también acompañó a Nadia Ferreira en esta fecha tan especial para ella y su familia.
El 18 de junio de 2023, la paraguaya y Marc Anthony anunciaron la llegada al mundo de su hijo. La fecha fue especial pues se celebró el Día del Padre.
Ahora, dos años después, la fiesta del niño también ocurrió durante esa celebración.