Nadia Ferreira y Marc Anthony dejan ver lo grande que está su hijo Marquito en su fiesta de 'cumple'

Video Hijo de Marc Anthony y Nadia Ferreira cumple un año: lo celebran en una espectacular granja

Marco, el hijo de Nadia Ferreira y Marc Anthony, festejó este domingo 15 de junio su segundo cumpleaños con una fiesta en la que sus famosos padres dejaron ver cuánto ha crecido.

Nuevas fotos de Nadia Ferreira y Marc Anthony con su hijo

Fue la paraguaya la que compartió en Instagram nuevas fotos junto con su marido y el hijo que tienen en común.

Marquito, como ella lo llama, apareció en brazos de la pareja vistiendo un short con detalles verde olivo y una playera blanca.

Nadia Ferreira y Marc Anthony reaparecieron así con su hijo Marquito durante la fiesta de cumpleaños del niño. Imagen Nadia Ferreira/Instagram



Las imágenes dejaron ver el cabello rizado del niño y también lo grande que ya está.

La exreina de belleza siempre ha sido muy reservada con el rostro de su hijo, por lo que en esta ocasión no fue la excepción y no dejó ver la cara de su retoño.

Marquito luce así de grande al cumplir dos años de vida. Imagen Nadia Ferreira/Instagram



" Celebramos dos años del mayor regalo de mi vida, mi Marquito", escribió la modelo.

"Con sus personajes favoritos, porque se merece un mundo lleno de magia y alegría", agregó la también presentadora.

Esta fue parte de la decoración de la fiesta. Imagen Nadia Ferreira/Instagram



De acuerdo con las imágenes que compartió, la fiesta simuló un parque de diversiones que llevó el nombre de su hijo.

Hubo globos, minions, dinosaurios y otros personajes infantiles.

La celebración incluyó un pastel de cinco pisos y también hubo mucha comida y postres.

Entre los invitados estuvieron Gennaro y Franco, los hijos de Francisca, quien también acompañó a Nadia Ferreira en esta fecha tan especial para ella y su familia.

El 18 de junio de 2023, la paraguaya y Marc Anthony anunciaron la llegada al mundo de su hijo. La fecha fue especial pues se celebró el Día del Padre.

Ahora, dos años después, la fiesta del niño también ocurrió durante esa celebración.