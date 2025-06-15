Nadia Ferreira

Nadia Ferreira y Marc Anthony dejan ver lo grande que está su hijo Marquito en su fiesta de 'cumple'

Nadia Ferreira y Marc Anthony celebraron este fin de semana el cumpleaños de su hijo Marco, quien ya llegó a 2 años de vida y reapareció al lado de sus famosos padres.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.


11393472_10153444376765159_6314680529525825941_o.jpg
Por:
Sergio Humberto Navarro .
Video Hijo de Marc Anthony y Nadia Ferreira cumple un año: lo celebran en una espectacular granja

Marco, el hijo de Nadia Ferreira y Marc Anthony, festejó este domingo 15 de junio su segundo cumpleaños con una fiesta en la que sus famosos padres dejaron ver cuánto ha crecido.

Nuevas fotos de Nadia Ferreira y Marc Anthony con su hijo

PUBLICIDAD

Fue la paraguaya la que compartió en Instagram nuevas fotos junto con su marido y el hijo que tienen en común.

Marquito, como ella lo llama, apareció en brazos de la pareja vistiendo un short con detalles verde olivo y una playera blanca.

Nadia Ferreira y Marc Anthony reaparecieron así con su hijo Marquito durante la fiesta de cumpleaños del niño.
Nadia Ferreira y Marc Anthony reaparecieron así con su hijo Marquito durante la fiesta de cumpleaños del niño.
Imagen Nadia Ferreira/Instagram

Más sobre Nadia Ferreira

Nadia Ferreira celebra a Marc Anthony por su cumpleaños con fotos inéditas de su hijo
2 mins

Nadia Ferreira celebra a Marc Anthony por su cumpleaños con fotos inéditas de su hijo

Univision Famosos
Nadia Ferreira revela condición de salud con la que vive: Marc Anthony la ha ayudado a sobrellevarla
2 mins

Nadia Ferreira revela condición de salud con la que vive: Marc Anthony la ha ayudado a sobrellevarla

Univision Famosos
Acusan a Marc Anthony de dar show en presunto estado inconveniente: querrían reembolso
0:58

Acusan a Marc Anthony de dar show en presunto estado inconveniente: querrían reembolso

Univision Famosos
¿Se puso celosa? Nadia Ferreira hace 'advertencia' a fans de Marc Anthony que lanzan ropa interior
0:54

¿Se puso celosa? Nadia Ferreira hace 'advertencia' a fans de Marc Anthony que lanzan ropa interior

Univision Famosos
Hijo de Marc Anthony y Nadia Ferreira se contagia de la fiebre del futbol: luce enorme
1 mins

Hijo de Marc Anthony y Nadia Ferreira se contagia de la fiebre del futbol: luce enorme

Univision Famosos
Marc Anthony exige que a su esposa la llamen por su nombre de casada: “Ferreira Muñiz, coj@#?"
1:25

Marc Anthony exige que a su esposa la llamen por su nombre de casada: “Ferreira Muñiz, coj@#?"

Univision Famosos
Belinda aparece abrazada de Nadia Ferreira: la “mejor amiga” de Ángela Aguilar
1:11

Belinda aparece abrazada de Nadia Ferreira: la “mejor amiga” de Ángela Aguilar

Univision Famosos
Las espectaculares decoraciones navideñas de los famosos: algunos tuvieron dos árboles
1:02

Las espectaculares decoraciones navideñas de los famosos: algunos tuvieron dos árboles

Univision Famosos
Marquito, hijo de Marc Anthony y Nadia Ferreira, se va de compras en Nueva York, ¡está enorme!
2 mins

Marquito, hijo de Marc Anthony y Nadia Ferreira, se va de compras en Nueva York, ¡está enorme!

Univision Famosos
Marc Anthony y Nadia Ferreira reaparecen tras incendio de su villa: así se refugian luego del siniestro 
1:02

Marc Anthony y Nadia Ferreira reaparecen tras incendio de su villa: así se refugian luego del siniestro 

Univision Famosos


Las imágenes dejaron ver el cabello rizado del niño y también lo grande que ya está.

La exreina de belleza siempre ha sido muy reservada con el rostro de su hijo, por lo que en esta ocasión no fue la excepción y no dejó ver la cara de su retoño.

Marquito luce así de grande al cumplir dos años de vida.
Marquito luce así de grande al cumplir dos años de vida.
Imagen Nadia Ferreira/Instagram


" Celebramos dos años del mayor regalo de mi vida, mi Marquito", escribió la modelo.

"Con sus personajes favoritos, porque se merece un mundo lleno de magia y alegría", agregó la también presentadora.

Esta fue parte de la decoración de la fiesta.
Esta fue parte de la decoración de la fiesta.
Imagen Nadia Ferreira/Instagram


De acuerdo con las imágenes que compartió, la fiesta simuló un parque de diversiones que llevó el nombre de su hijo.

Hubo globos, minions, dinosaurios y otros personajes infantiles.

La celebración incluyó un pastel de cinco pisos y también hubo mucha comida y postres.

Entre los invitados estuvieron Gennaro y Franco, los hijos de Francisca, quien también acompañó a Nadia Ferreira en esta fecha tan especial para ella y su familia.

El 18 de junio de 2023, la paraguaya y Marc Anthony anunciaron la llegada al mundo de su hijo. La fecha fue especial pues se celebró el Día del Padre.

Ahora, dos años después, la fiesta del niño también ocurrió durante esa celebración.

Video Marc Anthony exige que a su esposa la llamen por su nombre de casada: “Ferreira Muñiz, coj@#?"
Relacionados:
Nadia FerreiraMarc AnthonyHijos de famososPapás famososFamososCelebridadesFiestas y CelebracionesCumpleañosTelenovelasNovelas

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD