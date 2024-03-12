Marc Anthony y Nadia Ferreira muestran por primera vez el rostro de su hijo: foto
Nueve meses después del nacimiento de su hijo, Marc Anthony y Nadia Ferreira presentan en redes sociales al bebé.
Marc Anthony y Nadia Ferreira presentan en redes sociales a su hijo, mostrando por primera vez el rostro del bebé.
Marc Anthony y Nadia Ferreira muestran el rostro de su hijo
La pareja, que llegó al altar en una majestuosa boda el 28 de enero del 2023, aprovechó el cumplemés de su hijo, el primero para la modelo y el sexto para el cantante, para presentarlo públicamente.
A través de sus respectivas cuantas de Instagram, el matrimonio publicó una fotografían en la que por fin se puede ver completa la carita del niño.
En la imagen se observa al bebé con ropita en tonos claros, un gorrito y un sneakers blancos.
“Felices 9 meses mi todo, mami y papi te aman”, escribieron como descripción de la fotografía.
El 18 junio, la pareja también empleo su cuenta oficial de Instagram para anunciar el nacimiento del bebé, sin dar un solo dato extra.
Fue tiempo después que una publicación de la madre de la modelo destapó que era un niño el sexto hijo de Anthony, de 55 años.
¿Cómo se llama el hijo de Marc Anthony y Nadia Ferreira?
En la publicación de este 12 de marzo, la pareja se reservó nuevamente detalles sobre el pequeño por lo que aún queda un misterio por resolver: el nombre.
En agosto del 2023, la periodista Mandy Fridmann reveló que el bebé llevaría el mismo nombre del cantante Marc Anthony Muñiz Ferreira; sin embargo, hasta el momento la pareja no lo ha confirmado.
En noviembre del año pasado, la modelo habló con el presentador Carlos Adyan sobre su nueva vida como mamá, revelando que llaman a su hijo 'Marquito' de cariño, publicó la revista '¡Hola!'.
“Mi hijo me ha cambiado la vida, es lo más bello que me ha pasado; doy la vida por esa criatura que me mira con amor y que yo lo miro y es que realmente es un sentimiento que no puedo explicar, es algo maravilloso”, dijo.
Todo un misterio ha rodeado los nueve meses de vida del pequeño heredero del cantante pues el embarazo de la ex Miss Universo paraguaya, de 24 años, fue anunciado un par de semanas después de la boda.