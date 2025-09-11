Nadia Ferreira revela condición de salud con la que vive: Marc Anthony la ha ayudado a sobrellevarla

Video ¿Se puso celosa? Nadia Ferreira hace 'advertencia' a fans de Marc Anthony que lanzan ropa interior

Nadia Ferreira, quien en un par de semanas debutará como host de Premios Juventud 2025, reveló la condición con la que vive.

Fue precisamente durante una plática en la que habló de su próxima participación en la importante ceremonia que la esposa de Marc Anthony se sinceró al respecto.

“Te voy a contar algo, y para los que no saben, que yo creo que esto nadie sabe: yo no veo muy bien de lejos”, compartió.

De acuerdo con Mayo Clinic, la afección común de la visión por la que los objetos lejanos se ven borrosos es la miopía, la cual “suele aparecer durante la infancia y la adolescencia”.

Así batalla Nadia Ferreira con la miopía

En su charla, Nadia Ferreira se sinceró acerca de la angustia que dicho padecimiento en sus ojos le ocasiona ante los próximos Premios Juventud 2025.

“Entonces, mi preocupación, y yo se lo decía a Marc: “Mi amor”, le digo, “o sea, yo nunca he hecho esto, lo voy a hacer por primera vez’”, relató.

“Él me conoce, sabe que yo cuando me comprometo a hacer algo, lo quiero hacer bien y obviamente, tomo la responsabilidad y digo: ‘O sea, ¿cómo voy a hacer con el telepromter? ¿Cómo? Necesito… ¿qué hago?’”.

Afortunadamente para ella, el salsero supo cómo ayudarla para que eso no se convierta en un problema en tan importante día.

“Y de repente, me dice: ‘Mira, má, aquí tienes, para que practiques y para que llegues a Premio Lo Nuestro segura de saber que hiciste tu tarea en casa’”, recordó.

“Entonces, así fue como llegó el telepromter a mi casa y verdaderamente me ha ayudado bastante”, añadió, “ya yo estoy ahí dándole de nuevo al telepromter”.

Cabe recordar que la modelo se desempeñó como presentadora digital de Premio Lo Nuestro 2024, edición en la que vivió un momento romántico con su marido.

Nadia Ferreira considera que es “un milagro de Dios”

En marzo de 2023, Nadia Ferreira dio a conocer, en entrevista con People en Español, que siendo pequeña presentó problemas de salud.

“Siempre digo que yo soy un milagro de Dios porque nací con tortícolis congénita y a los ocho meses de edad me tuvieron que operar”, expresó.

De esa alteración se recuperó a los 10 años; sin embargo, tiempo después, expuso, la diagnosticaron con síndrome de Susac.