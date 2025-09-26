Nadia Ferreira

Nadia Ferreira y sus seis espectaculares vestidos en Premios Juventud

Nadia Ferreira fue una de las presentadoras estelares de la fiesta más hot del verano. Durante la noche utilizó seis atuendos con diferentes estilos, colores y texturas.

Revive lo mejor de Premios Juventud 2025: ganadores, presentaciones y más.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video ¿Se puso celosa? Nadia Ferreira hace 'advertencia' a fans de Marc Anthony que lanzan ropa interior

Nadia Ferreira fue una de las presentadoras estelares de Premios Juventud 2025 junto a Clarissa Molina y Alejandra Espinoza.

La esposa de Marc Anthony lució espectacular en el evento que se llevó a cabo en Panamá.

PUBLICIDAD

Llegó a la alfombra luciendo un impactante vestido rojo con transparencias y flequillos.

Nadia Ferreira en la alfombra roja de Premios Juventud 2025.
Nadia Ferreira en la alfombra roja de Premios Juventud 2025.
Imagen Getty Images, TelevisaUnivision

Más sobre Nadia Ferreira

Las mejores vestidas de Premios Juventud: Bad Gyal, Kenia Os y otras famosas que robaron cámara
15 fotos

Las mejores vestidas de Premios Juventud: Bad Gyal, Kenia Os y otras famosas que robaron cámara

Univision Famosos
Nadia Ferreira celebra a Marc Anthony por su cumpleaños con fotos inéditas de su hijo
2 mins

Nadia Ferreira celebra a Marc Anthony por su cumpleaños con fotos inéditas de su hijo

Univision Famosos
Nadia Ferreira revela condición de salud con la que vive: Marc Anthony la ha ayudado a sobrellevarla
2 mins

Nadia Ferreira revela condición de salud con la que vive: Marc Anthony la ha ayudado a sobrellevarla

Univision Famosos
Acusan a Marc Anthony de dar show en presunto estado inconveniente: querrían reembolso
0:58

Acusan a Marc Anthony de dar show en presunto estado inconveniente: querrían reembolso

Univision Famosos
¿Se puso celosa? Nadia Ferreira hace 'advertencia' a fans de Marc Anthony que lanzan ropa interior
0:54

¿Se puso celosa? Nadia Ferreira hace 'advertencia' a fans de Marc Anthony que lanzan ropa interior

Univision Famosos
Nadia Ferreira y Marc Anthony dejan ver lo grande que está su hijo Marquito en su fiesta de 'cumple'
2 mins

Nadia Ferreira y Marc Anthony dejan ver lo grande que está su hijo Marquito en su fiesta de 'cumple'

Univision Famosos
Hijo de Marc Anthony y Nadia Ferreira se contagia de la fiebre del futbol: luce enorme
1 mins

Hijo de Marc Anthony y Nadia Ferreira se contagia de la fiebre del futbol: luce enorme

Univision Famosos
Marc Anthony exige que a su esposa la llamen por su nombre de casada: “Ferreira Muñiz, coj@#?"
1:25

Marc Anthony exige que a su esposa la llamen por su nombre de casada: “Ferreira Muñiz, coj@#?"

Univision Famosos
Belinda aparece abrazada de Nadia Ferreira: la “mejor amiga” de Ángela Aguilar
1:11

Belinda aparece abrazada de Nadia Ferreira: la “mejor amiga” de Ángela Aguilar

Univision Famosos
Las espectaculares decoraciones navideñas de los famosos: algunos tuvieron dos árboles
1:02

Las espectaculares decoraciones navideñas de los famosos: algunos tuvieron dos árboles

Univision Famosos

Para arrancar el show de la fiesta más hot del verano, Nadia eligió un atuendo rosado strapless con abertura en la pierna.

Nadia Ferreira al inicio de Premios Juventud 2025.
Nadia Ferreira al inicio de Premios Juventud 2025.
Imagen TelevisaUnivision

Más tarde cambió drásticamente de color y usó una falda con un corset negro. Además, recogió su cabello.

El tercer atuendo de Nadia Ferreira en Premios Juventud 2025.
El tercer atuendo de Nadia Ferreira en Premios Juventud 2025.
Imagen Univision

En otro segmento, usó un vestido verde, largo en color verde que ajustaba su cintura.

Nadia Ferreira con un vestido largo verde.
Nadia Ferreira con un vestido largo verde.
Imagen Univision

Un vestido corte de lentejuela grande que parecía de sirena, fue el quinto atuendo de la exreina de belleza paraguaya.

Nadia Ferreira en Premios Juventud.
Nadia Ferreira en Premios Juventud.
Imagen Univision

Para finalizar la gran noche de Premios Juventud 2025, Nadia Ferreira volvió a elegir un atuendo negro, pero ahora fue asimétrico y con olanes.

El vestido final de Nadia Ferreira.
El vestido final de Nadia Ferreira.
Imagen Univision

¿Cuál de sus vestidos te gustó más?

Relacionados:
Nadia FerreiraPremios JuventudModaCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
El Dentista
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD