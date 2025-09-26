Nadia Ferreira y sus seis espectaculares vestidos en Premios Juventud
Nadia Ferreira fue una de las presentadoras estelares de la fiesta más hot del verano. Durante la noche utilizó seis atuendos con diferentes estilos, colores y texturas.
Nadia Ferreira fue una de las presentadoras estelares de Premios Juventud 2025 junto a Clarissa Molina y Alejandra Espinoza.
La esposa de Marc Anthony lució espectacular en el evento que se llevó a cabo en Panamá.
Llegó a la alfombra luciendo un impactante vestido rojo con transparencias y flequillos.
Para arrancar el show de la fiesta más hot del verano, Nadia eligió un atuendo rosado strapless con abertura en la pierna.
Más tarde cambió drásticamente de color y usó una falda con un corset negro. Además, recogió su cabello.
En otro segmento, usó un vestido verde, largo en color verde que ajustaba su cintura.
Un vestido corte de lentejuela grande que parecía de sirena, fue el quinto atuendo de la exreina de belleza paraguaya.
Para finalizar la gran noche de Premios Juventud 2025, Nadia Ferreira volvió a elegir un atuendo negro, pero ahora fue asimétrico y con olanes.
¿Cuál de sus vestidos te gustó más?