Nadia Ferreira y sus seis espectaculares vestidos en Premios Juventud

Video ¿Se puso celosa? Nadia Ferreira hace 'advertencia' a fans de Marc Anthony que lanzan ropa interior

Nadia Ferreira fue una de las presentadoras estelares de Premios Juventud 2025 junto a Clarissa Molina y Alejandra Espinoza.

La esposa de Marc Anthony lució espectacular en el evento que se llevó a cabo en Panamá.

PUBLICIDAD

Llegó a la alfombra luciendo un impactante vestido rojo con transparencias y flequillos.

Nadia Ferreira en la alfombra roja de Premios Juventud 2025. Imagen Getty Images, TelevisaUnivision

Para arrancar el show de la fiesta más hot del verano, Nadia eligió un atuendo rosado strapless con abertura en la pierna.

Nadia Ferreira al inicio de Premios Juventud 2025. Imagen TelevisaUnivision

Más tarde cambió drásticamente de color y usó una falda con un corset negro. Además, recogió su cabello.

El tercer atuendo de Nadia Ferreira en Premios Juventud 2025. Imagen Univision

En otro segmento, usó un vestido verde, largo en color verde que ajustaba su cintura.

Nadia Ferreira con un vestido largo verde. Imagen Univision

Un vestido corte de lentejuela grande que parecía de sirena, fue el quinto atuendo de la exreina de belleza paraguaya.

Nadia Ferreira en Premios Juventud. Imagen Univision

Para finalizar la gran noche de Premios Juventud 2025, Nadia Ferreira volvió a elegir un atuendo negro, pero ahora fue asimétrico y con olanes.

El vestido final de Nadia Ferreira. Imagen Univision