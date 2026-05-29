Bárbara Mori ¿Bárbara Mori no quiso hacer la segunda parte de Rubí? Miguel Pizarro dice que estaba "asustada" En 2004, Bárbara Mori cautivó con la telenovela 'Rubí'. Miguel Pizarro, quien interpretó al inolvidable Loreto, compartió que el final quedó abierto para una posible segunda parte.



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Bárbara Mori conquistó la televisión en 2004 con la telenovela Rubí y el final dio pie a especulaciones de que podría tener una segunda parte.

Miguel Pizarro, quien dio vida al inolvidable Loreto, compartió que la producción dejó abierta la posibilidad de continuar la historia.

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"¿Te acuerdas que (el final) quedó como con puntos suspensivos, ¿no? Eh, porque se vio que venía la sobrina y se vio a Loreto que ya estaba vendiendo en tianguis, ¿te acuerdas? Esas esas escenas… quedaron porque había la posibilidad (de una segunda parte)", compartió el actor al reportero Frank Favela.

Según dejó entrever Pizarro, el proyecto no se habría concretado por Bárbara Mori.

"Yo creo que se encontraron con que Bárbara estaba muy asustada haciendo novela, lo abrasiva que es en el sentido de que no tienes vida propia", señaló.

Bárbara Mori no disfrutó la fama

La actriz confesó que Rubí llegó a su vida en una etapa en la que deseaba crecer y hacer otro tipo de personajes, sin embargo, nunca imaginó lo que sucedería.

"Me trajo una proyección internacional que nunca imaginé, era poseedora de esas tres cosas que según la sociedad te llevan a la felicidad: era famosa, exitosa, y me pagaban muy bien", compartió en 2020 en un podcast para la plataforma TEDxIbero.

Para Mori eso no la llenaba: "Yo llegaba a mi camerino, cerraba la puerta, me miraba al espejo y me ponía a llorar, me sentía sola, vacía, triste", se sinceró.

Fue así que descubrió "que estaba rota por dentro", por lo cual inició un proceso para sanar sus heridas que, incluso, venían desde su niñez.