Bad Bunny Look de Bad Bunny en Super Bowl: su moda de género fluido, denuncias y más mensajes que ha enviado El cantante causó sensación con los ‘outfits’ que utilizó durante su presentación en el medio tiempo del Super Bowl 2026. Anteriormente, él ha sido claro al decir a qué obedece su estilo.



Bad Bunny causó sensación con los vestuarios que utilizó durante su esperada presentación en el medio tiempo del Super Bowl LX, este domingo 8 de enero.

Para iniciar, el boricua apareció con un ‘look’ monocromático que incluía su propia camiseta, un guiño a su nombre real, Benito Antonio Martínez Ocasio.

En la espalda, el ‘jersey’ llevaba la inscripción ‘Ocasio’ y el número 64, el cual, indica GQ, es especial para su natal Puerto Rico pues fue la cifra oficial de muertes reportadas por el huracán María, en 2017.

Bad Bunny apareció así al inicio de su show. Imagen Getty Images

Dicha pieza la combinó con una camisa de cuello, pantalones sostenidos con un lazo, zapatos deportivos y guantes. El ‘outfit’ fue creado por Zara, según People.

El puertorriqueño posteriormente se cambió, brevemente, a un saco beige y añadió a su atuendo unas gafas de sol.

Bad Bunny con su segundo vestuario en el medio tiempo del Super Bowl. Imagen Getty Images

“No es de hombre ni de mujer”: Bad Bunny

El que a lo largo de su carrera Bad Bunny haya utilizado vestidos y faldas ha llamado la atención del público, por lo que él ha hablado directamente al respecto.

En mayo de 2022, luego de que asistiera a la MET Gala usando un vestido beige de Burberry, el boricua explicó que su estilo siempre está cambiando.

“Depende de mi estado de ánimo. Todos tienen que sentirse cómodos con lo que son y con cómo se sienten”, dijo en entrevista con la revista GQ.

“Por ejemplo, ¿qué define a un hombre, qué define ser masculino, qué define ser femenino? Realmente no puedo asignarle género a la ropa. Para mí, un vestido es un vestido”, agregó.

“Si yo me pongo un vestido, ‘¿deja de ser un vestido de mujer? ¿O al revés? No. Es un vestido, y ya está. No es de hombre, no es de mujer. Es un vestido”, concluyó.

Bad Bunny en la Met Gala 2022. Imagen The Grosby Group

Bad Bunny usó falda y playera para denunciar asesinato de mujer transgénero

En 2020, cuando su éxito le abrió, otra vez, la oportunidad para presentarse en ‘The Tonight Show’, de Jimmy Fallon, Bad Bunny se pronunció tajantemente sobre el asesinato de Neulisa ‘Alexa’ Luciano Ruiz, una mujer trans en situación de calle de Toa Baja, Puerto Rico.

A ella le arrebataron la vida el lunes 24 de febrero de aquel año. La policía confirmó, según CNN Latinoamérica, que habían encontrado su cuerpo con múltiples heridas de bala en un prado cerca de una carretera principal en la ciudad.

Previo a su homicidio, ‘Alexa’ fue denunciada con las autoridades por haber ingresado al baño de mujeres dentro de un restaurante de comida rápida.

El crimen fue condenado por ‘El Conejo Malo’ en su aparición en el importante programa nocturno. Salió con una camiseta que decía: “Mataron a Alexa, no a un hombre con falda”.

Él complementó su ‘outfit’ con una falda negra y un saco beige, así como con botas negras y varias cadenas doradas y aretes.

Bad Bunny se viste como quiere

En agosto de 2022, Bad Bunny contó a Harper’s Bazaar que empezó a usar ropa diseñada para mujeres desde pequeño, cuando iba de compras con su madre a la zona rural de Puerto Rico.

“Recuerdo ver las piezas en la sección de mujeres, y siempre me quedaban mucho mejor. A medida que envejeces, empiezas a ver lo que el mundo te muestra, y si viviera así, no podría vestirme como en verdad quiero”, expresó.

“En cierto modo, la fama y el lugar donde estoy me dan la confianza para hacer todas estas cosas”, confesó al respecto.

Posiblemente gracias a esa seguridad es que al año siguiente, en 2023, utilizó para la Met Gala un traje blanco de Jacquemus con una cola de flores y escote en la espalda.

Bad Bunny en la Met Gala 2023. Imagen The Grosby Group y Getty Images

Hace solo unos días, él acudió a los Premios GRAMMY 2026 con un esmoquin negro y un corsé blanco, hechos para él por Schiaparelli, firma que por primera vez vistió a un hombre para una alfombra roja.

La marca reveló que la chaqueta de terciopelo negro, que presentaba un detalle de cordones anudados a lo largo de la parte trasera, se inspiró en la botella original de su perfume femenino ‘Shocking’.