Bad Bunny Bad Bunny se habría comprometido en matrimonio con su novia Gabriela Berlingeri, reportan Bad Bunny y Gabriela Berlingeri habrían retomado su relación y en el verano de 2025 la pareja se habría comprometido. La 'influencer' Chamonic dio detalles de la presunta entrega del anillo.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.



Video Bad Bunny hace historia en el GRAMMY y se va contra ICE: así fue su enérgica protesta

Bad Bunny y Gabriela Berlingeri no solo habría retomado su relación, también se habrían comprometido en matrimonio en el pasado verano.

De acuerdo con información de la 'influencer' Jacqueline Martínez 'Chamonic', "una persona cercana" a la pareja le habría dicho que el cantante le habría propuesto matrimonio a la diseñadora de joyas en 2025, con quien habría terminado en 2022.

PUBLICIDAD

"Jamás dejó de pensar en ella y extrañarla, ahora que regresaron él decidió comprometerse con Gabriela", escribió en Instagram la comunicadora el 2 de febrero.

"Ella ha estado acompañándolo en todo momento sin ser protagonista, no faltó a ningún concierto, incluso estuvo dentro de 'La Casita' y Bad Bunny siempre estaba al pendiente de ella. Me dicen que cuando no la veía cerca mandaba a su seguridad a buscarla", añadió.

¿Cómo habría sido la propuesta de matrimonio de Bad Bunny?

Según ‘Chamonic’, Benito Martínez, nombre real del cantante, habría preparado una romántica sorpresa para Gabriela Berlingeri en Puerto Rico el verano de 2025, cuando presentaba su residencia ‘No Me Quiero Ir de Aquí’.

El cantante le habría entregado el anillo de compromiso “en una fiesta íntima, rodeado únicamente de familiares y amigos muy selectos”.

“Bad Bunny se colocó frente a un anuncio que decía: ‘¿Quieres casarte conmigo?’. La respuesta fue inmediata y llena de emoción: ‘sí’. Justo en ese instante, comenzaron a sonar Los Pleneros, el grupo de música tradicional que suele acompañarlo, llenando el ambiente de celebración y raíces boricuas”, detalló la ‘influencer’.

De acuerdo con la información, ‘El Conejo Malo’ le habría cantado a su prometida la canción “Pleno”, lo que le habría dado más emotividad al momento.

Chamonic también reportó que Berlingeri acompañó al cantante a la reciente entrega de los GRAMMY, la cual se llevó a cabo el 1 de febrero, donde el artista boricua obtuvo tres gramófonos, incluyendo la categoría más importante, Álbum del Año.

PUBLICIDAD

La comunicadora también evidenció que la pareja tiene un anillo igual con la fotografía de su mascota.

Bad Bunny y Gabriela Berlingeri tendrían un anillo igual. Imagen Chamonic/Instagram

La historia de amor de Bad Bunny y Gabriela Berlingeri

El cantante y la diseñadora de joyas se conocieron en 2017 en un restaurante y según comentó Bad Bunny en diversas entrevistas, la “conexión fue inmediata”.

En 2020 hicieron su relación pública y señalaron que la cuarentena por la pandemia los unió más. Mantuvieron un romance discreto que duró 5 años, pero finalmente terminaron en 2022.