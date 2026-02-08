Bad Bunny

¿Qué significa el "64" del jersey de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl? Esto sabemos

Bad Bunny encendió el Super Bowl 2026 con un show de medio tiempo que convirtió el Levi’s Stadium en una celebración a lo grande de Puerto Rico. El artista apareció con una camiseta personalizada con el número "64", cifra que está dando de qué hablar.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video Así fue el espectacular show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

Bad Bunny transformó el Levi’s Stadium en un rincón vibrante de Puerto Rico durante su explosivo show de medio tiempo del Super Bowl 2026 la noche de este domingo 8 de febrero.

El espectáculo arrancó con 'Tití Me Preguntó' y un despliegue coreográfico de alto impacto, dentro de uno de los montajes más ambiciosos que ha visto este espectáculo, según calificó el portal estadounidense Page Six.

PUBLICIDAD

Entre varios de los detalles y aparentes simbolismos, hubo uno que llamó la atención y esto sabemos hasta ahora.

El “64” del jersey de Bad Bunny

Más sobre Bad Bunny

Bad Bunny en Super Bowl, ¿quién estuvo en la Casita? Karol G, Pedro Pascal y más invitados
1 mins

Bad Bunny en Super Bowl, ¿quién estuvo en la Casita? Karol G, Pedro Pascal y más invitados

Univision Famosos
Ricky Martin, Eiza González y otros famosos que no se perdieron el Super Bowl 2026
0:47

Ricky Martin, Eiza González y otros famosos que no se perdieron el Super Bowl 2026

Univision Famosos
Bad Bunny en Super Bowl: la reacción de Trump, una supuesta referencia a ICE y todas las polémicas que lo rodean
4 mins

Bad Bunny en Super Bowl: la reacción de Trump, una supuesta referencia a ICE y todas las polémicas que lo rodean

Univision Famosos
Así fue el espectacular show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026
0:45

Así fue el espectacular show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

Univision Famosos
Bad Bunny y sus invitados en el Super Bowl 2026: Ricky Martin y Lady Gaga brillaron en una fiesta latina
2 mins

Bad Bunny y sus invitados en el Super Bowl 2026: Ricky Martin y Lady Gaga brillaron en una fiesta latina

Univision Famosos
Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl, ¡hace historia y canta con Ricky y Lady Gaga!: fotos
24 fotos

Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl, ¡hace historia y canta con Ricky y Lady Gaga!: fotos

Univision Famosos
Bad Bunny en el Super Bowl, ¿dará toque mexicano con Mariachi Las Divas? Esto se sabe
1 mins

Bad Bunny en el Super Bowl, ¿dará toque mexicano con Mariachi Las Divas? Esto se sabe

Univision Famosos
JLo y Shakira le envían sus mejores deseos a Bad Bunny en el Super Bowl 2026: "¡La vas a romper!"
1 mins

JLo y Shakira le envían sus mejores deseos a Bad Bunny en el Super Bowl 2026: "¡La vas a romper!"

Univision Famosos
Supuesta novia de Bad Bunny aparece con tremendo anillo y aviva rumores antes del Super Bowl
0:40

Supuesta novia de Bad Bunny aparece con tremendo anillo y aviva rumores antes del Super Bowl

Univision Famosos
¿Novia de Bad Bunny en el Super Bowl? Foto de Gabriela Berlingeri usando anillo levanta sospechas
1 mins

¿Novia de Bad Bunny en el Super Bowl? Foto de Gabriela Berlingeri usando anillo levanta sospechas

Univision Famosos

El cantante apareció con una camiseta blanca de fútbol americano hecha a medida por Zara, de acuerdo con datos de Page Six.

Tenía estampado el apellido "Ocasio" y el número "64" al frente. El nombre hace guiño directo a su identidad real, Benito Antonio Martínez Ocasio.

El "64" que traía estampado Bad Bunny en su jersey ha dado de qué hablar.
El "64" que traía estampado Bad Bunny en su jersey ha dado de qué hablar.
Imagen AP


Pero fue el número el que generó más interrogantes. Algunos especulan que podría ser un tributo al año de nacimiento de su madre.

Otros en redes sociales recordaron que "64" coincide con la cifra de muertes mal reportada tras el huracán María en 2017, uno de los desastres más letales en la historia reciente de Estados Unidos.

También existe una lectura histórica: el 64º Congreso de EEUU, responsable de aprobar la Ley Jones-Shafroth de 1917, que otorgó ciudadanía estatutaria a los puertorriqueños.

Pero, en medio de tantas teorías, la señal más clara parece ser la de su propio impacto en la música global, según Page Six.

Aparentemente el "64" podría estar relacionado con la cifra de muertes mal reportada tras el huracán María en 2017.
Aparentemente el "64" podría estar relacionado con la cifra de muertes mal reportada tras el huracán María en 2017.
Imagen AP


En 2023, su álbum 'Un Verano Sin Ti' se convirtió e n el primer disco totalmente en español nominado a Álbum del Año en la 64ª edición de los GRAMMY.

Y en la edición 2026, celebrada la semana pasada, Bad Bunny volvió a marcar la historia: se llevó tres premios, incluido Álbum del Año por 'Debí Tirar Más Fotos', convirtiéndose en el primer álbum en español en conquistar esa categoría.

PUBLICIDAD

El cantante no salió de manera inmediata a esclarecer el misterio alrededor del enigmático número de su look.

Notas Relacionadas

Bad Bunny y sus invitados en el Super Bowl 2026: Ricky Martin y Lady Gaga brillaron en una fiesta latina

Bad Bunny y sus invitados en el Super Bowl 2026: Ricky Martin y Lady Gaga brillaron en una fiesta latina

Univision Famosos
2 min
Relacionados:
Bad BunnyBad Bunny en el Super BowlConciertosLooksModa de CelebridadesropaFamososCelebridadesReggaetonPLN 26

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Mochaorejas
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
Tráiler: Bodas S.A.
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX