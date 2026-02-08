Bad Bunny ¿Qué significa el "64" del jersey de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl? Esto sabemos Bad Bunny encendió el Super Bowl 2026 con un show de medio tiempo que convirtió el Levi’s Stadium en una celebración a lo grande de Puerto Rico. El artista apareció con una camiseta personalizada con el número "64", cifra que está dando de qué hablar.



Bad Bunny transformó el Levi’s Stadium en un rincón vibrante de Puerto Rico durante su explosivo show de medio tiempo del Super Bowl 2026 la noche de este domingo 8 de febrero.

El espectáculo arrancó con 'Tití Me Preguntó' y un despliegue coreográfico de alto impacto, dentro de uno de los montajes más ambiciosos que ha visto este espectáculo, según calificó el portal estadounidense Page Six.

Entre varios de los detalles y aparentes simbolismos, hubo uno que llamó la atención y esto sabemos hasta ahora.

El “64” del jersey de Bad Bunny

El cantante apareció con una camiseta blanca de fútbol americano hecha a medida por Zara, de acuerdo con datos de Page Six.

Tenía estampado el apellido "Ocasio" y el número "64" al frente. El nombre hace guiño directo a su identidad real, Benito Antonio Martínez Ocasio.

El "64" que traía estampado Bad Bunny en su jersey ha dado de qué hablar. Imagen AP



Pero fue el número el que generó más interrogantes. Algunos especulan que podría ser un tributo al año de nacimiento de su madre.

Otros en redes sociales recordaron que "64" coincide con la cifra de muertes mal reportada tras el huracán María en 2017, uno de los desastres más letales en la historia reciente de Estados Unidos.

También existe una lectura histórica: el 64º Congreso de EEUU, responsable de aprobar la Ley Jones-Shafroth de 1917, que otorgó ciudadanía estatutaria a los puertorriqueños.

Pero, en medio de tantas teorías, la señal más clara parece ser la de su propio impacto en la música global, según Page Six.

Aparentemente el "64" podría estar relacionado con la cifra de muertes mal reportada tras el huracán María en 2017. Imagen AP



En 2023, su álbum 'Un Verano Sin Ti' se convirtió e n el primer disco totalmente en español nominado a Álbum del Año en la 64ª edición de los GRAMMY.

Y en la edición 2026, celebrada la semana pasada, Bad Bunny volvió a marcar la historia: se llevó tres premios, incluido Álbum del Año por 'Debí Tirar Más Fotos', convirtiéndose en el primer álbum en español en conquistar esa categoría.

