Asesinan a exreina de belleza de Ecuador: solo tenía 25 años

Esther Gabriela Murillo Cruz, modelo y exreina de belleza de Ecuador, fue asesinada el sábado 26 de julio en la ciudad de Manta.

De acuerdo con Extra, medio local de Ecuador, la joven de 25 años se encontraba en su auto con un hombre, identificado como Jesús Steven, y un bebé, de al menos un año de edad, cuando hombres armados los atacaron y, posteriormente, huyeron en motos.

Reportes de las autoridades locales señalan que el ataque se habría producido alrededor de las tres de la mañana y, aunque la exreina de belleza fue trasladada de emergencia al hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), falleció.

Ella era Esther Gabriela, la exreina de belleza asesinada. Imagen X



Los medios determinaron que la causa de muerte de Esther Gabriela Murillo Cruz fue debido a los impactos de bala, ya que comprometieron órganos vitales.

El hombre que la acompañaba y el bebé también fueron heridos. Sin embargo, ellos continúan en e hospital con un diagnóstico reservado.

¿Quién era Esther Gabriela, exreina de belleza?

Esther Gabriela Murillo Cruz era originaria de la región de Manabí, Ecuador. En 2017 fue coronada como Reina de Pedernales y también compitió por el título de Reina de Manabí ese mismo año.