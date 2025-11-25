Muertes

Asesinan a la cantante María de la Rosa a los 22 años: el ataque fue como una “emboscada”

María de la Rosa se encontraba en el interior de un vehículo cuando dos hombres le dispararon. Las autoridades señalan que el ataque fue como una “emboscada”.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Muerte de la famosa ‘influencer’ Esmeralda Ferrer y su familia estaría ligada con su marido

La cantante María de la Rosa fue asesinada a balazos en Los Ángeles el sábado 22 de noviembre.

El ataque fue reportado por las autoridades como una “emboscada”, ya que recibió varios disparos cuando su auto se encontraba estacionado en la calle Bryant Street, en Northridge, en el norte de Los Ángeles.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Los Ángeles, De la Rosa fue atacada aproximadamente a la 1:25 a.m., hora local, por dos hombres, quienes, según testigos, minutos antes habrían sido vistos rondando el automóvil de la artista.

“Los testigos describieron haber visto a dos sospechosos acercarse a un vehículo estacionado en la calle Bryant (…) Se dispararon varias balas contra varias víctimas que estaban estacionadas en la zona en su vehículo”, se señaló.

A través de un comunicado, se informó que la cantante puertorriqueña sufrió heridas de bala y posteriormente falleció en un hospital. Además de María de la Rosa, otras dos personas que presuntamente se encontraban con ella en el interior del vehículo resultaron heridas y, hasta el sábado por la tarde, se reportaban en estado crítico.

Delarosa murió a los 22 años.
Imagen Delarosa / Instagram

Filtran audio del 911

Este martes 25 de noviembre, TMZ publicó que tuvo acceso al audio de la llamada al 911. En la grabación se escucha a una persona describir a la víctima como una mujer hispana de 20 años con una presunta herida de bala en el abdomen.

Este mismo medio también reportó que, según declaraciones de un familiar de María de la Rosa, la cantante "fue la única víctima alcanzada por los disparos".

"Nos informan que María estaba sentada en el asiento del copiloto cuando los dos agresores dispararon por el lado del conductor. Las otras dos personas en el coche, un hombre y una mujer, resultaron ilesas", reportaron.

¿Quién es la cantante DELAROSA?

María de la Rosa, conocida simplemente como DELAROSA, era una cantante puertorriqueña de 22 años.

Una de sus canciones más populares era ‘No me llames’, la cual apenas había lanzado en agosto pasado.

MuertesFamosos

