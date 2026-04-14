Muertes de famosos Asesinan a cantante durante fiesta de cumpleaños: presunto agresor explica por qué le disparó El intérprete de cumbia perdió la vida luego de que el anfitrión de la celebración en la que se encontraba, Damián Escalante, lo atacara con un arma de fuego. El señalado como homicida contó en un video su parte de la historia.



Video Revelan por qué quitaron la vida a vocalista de Grupo Reacción mientras tocaba en cumpleaños

El cantante argentino de cumbia Jonathan Romero, conocido artísticamente también como ‘Guasón’ o ‘Wason’, fue asesinado mientras se encontraba en un festejo de cumpleaños.

De acuerdo con el medio local Data Chaco, el intérprete asistió a la celebración, donde la banda de su hermano se presentaba, en un domicilio ubicado en la ciudad de Resistencia, de la provincia de Chaco, en Argentina.

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Durante la madrugada del domingo 12 de abril, el anfitrión del evento, Damián Escalante, se enfrentó a Romero y le disparó.

El artista, de 30 años, fue trasladado al hospital Perrando, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento, indica el reporte.

Tras el hecho, la Policía de Chaco activó un operativo de búsqueda y solicitó colaboración para dar con el presunto responsable, quien se había dado a la fuga.

Por su parte, fuentes policiales de la Comisaría Quinta Metropolitana indicaron al sitio web que el examen realizado por el médico policial determinó que la causa del deceso fue “un paro cardiorrespiratorio postraumático producto de un shock hipovolémico, consecuencia de una herida de arma de fuego en la zona cardíaca, con orificio de entrada y salida”.

Además, las autoridades confirmaron que Jonathan fue agredido con dos pistolas diferentes: una de calibre 40 y otra de 9.

Tere, hermana de Jonathan Romero, dio a conocer detalles de su funeral. Imagen Tere Romero/Facebook

Presunto asesino del cantante Jonathan Romero explica qué ocurrió

Mientras las autoridades lo buscaban, Damián Escalante, presunto asesino de Jonathan Romero publicó un video en el que explicó lo que sucedió.

“Yo festejé mi cumpleaños anoche y es mentira que yo llegué a los tiros. Nunca en mi vida tiré de tiros. Siempre me manejé de perfil bajo”, dijo a la cámara, según el clip difundido por Radio Libertad en su Instagram.

“Estaba festejando mi cumpleaños. Él tuvo una discusión con mi mamá”, contó. “Mi mamá decía que ‘es un zarpado’, que la quiso tocar. No sé qué hay de cierto en eso. En eso reaccioné. Reaccioné bien el momento ese porque lo intenté sacar afuera a él”.

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Escalante afirma que una vez afuera de la residencia, Romero lo insultó, por lo que él le dio un golpe, mandándolo al suelo. Cuando se levantó, se fue a su auto.

“Él viene corriendo, yo en el portón. Entra corriendo y me encaja un puntazo acá”, acusó, mostrando su antebrazo con una herida.

“En eso yo me pongo ciego. Me dan un arma. Yo en defensa propia actúo a disparar, viendo la sangre y todo. La verdad es que ahí perdí la noción, fue solamente un segundo… Estoy totalmente arrepentido”, relató.

Damián afirmó estar en “paz” pues, indicó, “habló con Dios y le pidió perdón”: “Estoy muy tranquilo, pero solamente quiero que se aclaren un poco las cosas”.

Él adelantó que pensaba entregarse a la policía porque deseaba hacerse “responsable de los actos, de lo que pasó”.