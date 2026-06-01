Muertes de famosos

Familia de Matt Brown, estrella de ‘Alaskan Bush people’, le dedica emotivo mensaje tras su trágica muerte

Los seres queridos del actor se manifestaron luego de que se confirmara que perdió la vida. Su cuerpo fue recuperado por su hermano, Noah, en un río en Washington.

Si usted o alguien que conoce tiene pensamientos suicidas, puede encontrar ayuda inmediata en inglés y español en la Línea Nacional de Prevención del Suicidio, llamando al 1-800-273-8255 o entrando a este sitio web.

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Por:Dayana Alvino
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La familia de Matt Brown, estrella de ‘Alaskan Bush people’, le dedicó un amoroso mensaje a horas de que se confirmara su trágica muerte.

Por medio de su cuenta de Instagram, Solomon Isaiah ‘Bear’ Brown, hermano del actor, difundió la misiva de parte de sus seres queridos.

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“Con el corazón destrozado, compartimos la pérdida de nuestro querido hijo, hermano, tío y amigo, Matthew Brown. Para millones de espectadores, Matt era conocido como uno de los protagonistas originales de ‘Alaskan bush people’. Para nosotros, era mucho más que eso”, apuntaron.

“Matt era inteligente, curioso, creativo y le fascinaba infinitamente el mundo que lo rodeaba. Era un talentoso amante de la naturaleza, pescador, navegante, artista y un eterno aprendiz. Le encantaba la aventura, la naturaleza y descubrir cosas nuevas”, añadieron.

La confirmación de la muerte de Matt Brown, estrella del reality ‘Alaskan bush people’, ha causado conmoción.
La confirmación de la muerte de Matt Brown, estrella del reality ‘Alaskan bush people’, ha causado conmoción.
Imagen Matt Brown/Instagram


Destacaron que el artista “tenía una mente extraordinaria” y que “era compasivo, generoso con su tiempo y tenía un profundo deseo de ayudar a los demás”.

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“Durante sus períodos de sobriedad y recuperación, compartió abiertamente sus luchas contra la adicción y los problemas de salud mental a través de sus videos y sus actividades de divulgación personal”, explicaron.

“Animó a otros a buscar ayuda, ofreció esperanza a quienes libraban batallas similares y les recordó que no estaban solos. Estamos increíblemente orgullosos de las vidas que tocó”, agregaron.

En su escrito, afirmaron que vivieron “momentos de esperanza”, desengaños y reconciliación en los años que el intérprete luchó “contra graves problemas de salud mental y adicción”.

“La vida de Matt no estuvo exenta de errores, dificultades y capítulos dolorosos. Algunos de esos capítulos causaron daño, y no lo minimizamos. Al mismo tiempo, no creemos que la vida de ninguna persona deba definirse únicamente por sus momentos más bajos”, indicaron.

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“Cuando pensemos en Matt, recordaremos al joven que amaba la naturaleza, que sabía navegar por aguas turbulentas, que dibujaba durante horas, que se perdía en el aprendizaje, que nos hacía reír de forma inesperada y que soñaba más grande de lo que la mayoría de la gente se atrevía a soñar”, manifestaron.

Para concluir, aseguraron que lo extrañarán “más de lo que las palabras pueden expresar”: “Era imperfecto. Era humano. Era profundamente amado”.

Familia de Matt Brown compartió un emotivo mensaje tras muerte del actor.
Familia de Matt Brown compartió un emotivo mensaje tras muerte del actor.
Imagen ‘Bear’ Brown/Instagram

¿Qué le sucedió a Matt Brown?

Previamente, el 30 de mayo, ‘Bear’ Brown confirmó que el cuerpo de Matt Brown fue localizado en el río Okanogan, en Washington. Su hermano menor, Noah, ayudó en el rescate.

“Luchó durante mucho tiempo, como ya he dicho. Me preocupaba mucho que acabara sufriendo una sobredosis o algo por el estilo. No pensé que fuera a hacerse daño a sí mismo. Parece que la lesión se la ha infligido él mismo”, comentó en un clip.

El ‘youtuber’ aseveró que su hermano habló, “en uno de sus últimos videos”, de lo “negativos que eran los comentarios en sus publicaciones”.

Además, reveló que Matt estaba “pasando por una ruptura muy dura” con “una chica que le gustaba mucho”: “Supongo que había estado bebiendo demasiado. No conozco los detalles”.

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