Asesinan a campeón de levantamiento de pesas: su madre no resistió la noticia y perdió la vida

Juan Estaban Peña fue atacado a tiros cuando circulaba en su motocicleta. Tras la muerte del joven, de 21 años, su madre falleció.

Elizabeth González
Muerte de actriz encontrada muerta da giro: acusan asesinato y piden investigar a su familia

Juan Esteban Peña, campeón de levantamiento de pesas, fue asesinado en las calles de Colombia cuando circulaba en su motocicleta.

Los hechos ocurrieron la noche del jueves 16 de julio en la ciudad de Pereira, Risaralda, frente al Distrito Militar. El joven, de 21 años, transitaba por el lugar en compañía de un amigo cuando dos sicarios abrieron fueron en su contra.

Las imágenes del ataque fueron captadas por una cámara de seguridad, donde se puede ver el momento exacto del ataque en el que Juan Esteben Peña perdió la vida de manera inmediata.

Medios locales como como El Universal y Marca reportaron que elementos de seguridad que pasaban por el lugar se enfrentaron con los sicarios y, aunque estos lograron huir, uno de ellos resultó gravemente herido.

“En una reacción de unos uniformados de la policía nacional, se logra impactar a uno de los sicarios que participó en este evento”, declaró Miguel Camelo, Comandante Policía de Armenia, quien añadió que los asesinos del joven “querían robar la motocicleta en la que viajaba”.

Su madre no resistió la noticia y murió

Dos días después de que se confirmara la muerte de Juan Estaban Peña, su madre, Sandra Bolívar, falleció.

De acuerdo con Primer Impacto, la mujer, de 52 años, sufría una delicada enfermedad. Sandra “padecía desde hace 6 meses una grave condición médica y no resistió la noticia”.

Amigo de Juan Esteban es el principal sospechoso

El comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, Andrés Camelo, informó que el amigo de Juan Esteban resultó con algunas heridas a causa del ataque y fue trasladado al hospital para recibir atención médica.

Sin embargo, medios locales como Infobae señalan que el joven habría huido del lugar poco después, por lo que se estaría investigando si “actuó como cómplice o si fue una víctima colateral del ataque”.

¿Quién era Juan Esteban Peña?

Juan Esteban Peña tenía 21 años al momento de su muerte. El joven se incorporó a la Liga de Pesas del Meta y, desde 2020, se integró a la Selección Colombia en competencias internacionales.

Durante su vida, Peña obtuvo varios logros, entre ellos, el campeonato Sudamericano en su categoría y la medalla de oro en los Juegos Nacionales de 2023.

Así se confirmó la muerte de Juan Esteban Peña.
Así se confirmó la muerte de Juan Esteban Peña.
Imagen Facebook


A través de redes sociales, la Liga de Pesas del Meta y la Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas expresaron su pesar y solidaridad con la familia.

