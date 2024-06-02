Arturo Carmona

¿Arturo Carmona no quiere ver a Aracely Arámbula luego que ella "negó" su romance? Esto dice él

Arturo Carmona y Aracely Arámbula mantuvieron un romance en 2011, sin embargo, él ha dicho públicamente que ella habría negado el noviazgo, aunque 'La Chule' se ha defendido al respecto. Ahora se especula que ambos protagonizarían de nueva cuenta la obra de teatro en la que inició su relación, ¿quiere él toparse frente a frente con la artista tras su encontronazo?

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Sergio Humberto Navarro 's profile picture
Por:Sergio Humberto Navarro
Video Arturo Carmona se sintió "ofendido" con Aracely Arámbula porque ella lo escondía cuando eran pareja

Arturo Carmona se refirió a su ex Aracely Arámbula y dejó claro si desea o no volverse a reencontrar frente a frente con ella tras el polémico romance que mantuvieron por algunos meses durante el 2011.

El actor ha dicho públicamente que ella habría negado y escondido el noviazgo, aunque 'La Chule' se ha defendido al respecto.

PUBLICIDAD

"Vivimos un romance muy bonito. Él dice siempre que lo niego. No lo niego. Lo que pasa es que yo no quería que (la prensa) nos acosara tanto", manifestó en diciembre de 2021.

Arturo Carmona ¿desea reencuentro con Aracely Arámbula?

Más sobre Arturo Carmona

Le cae árbol encima al auto de Arturo Carmona: ¿cómo está el actor?
1:00

Le cae árbol encima al auto de Arturo Carmona: ¿cómo está el actor?

Univision Famosos
Arturo Carmona habla del sentir de su hija ante romance de Alicia Villarreal con ‘influencer’
2 mins

Arturo Carmona habla del sentir de su hija ante romance de Alicia Villarreal con ‘influencer’

Univision Famosos
Arturo Carmona reacciona al romance de Alicia Villarreal con 'influencer' 11 años más joven que ella
1 mins

Arturo Carmona reacciona al romance de Alicia Villarreal con 'influencer' 11 años más joven que ella

Univision Famosos
Alicia Villarreal reacciona a que Cruz Martínez podría pelearle el 50% de su fortuna: “Estoy lista para todo”
2 mins

Alicia Villarreal reacciona a que Cruz Martínez podría pelearle el 50% de su fortuna: “Estoy lista para todo”

Univision Famosos
Hija de Alicia Villarreal dice quién le gustaría que la entregara en el altar: ¿Arturo o Cruz?
0:59

Hija de Alicia Villarreal dice quién le gustaría que la entregara en el altar: ¿Arturo o Cruz?

Univision Famosos
Hija de Alicia Villarreal sorprende y por fin revela si está comprometida con su misterioso novio
0:58

Hija de Alicia Villarreal sorprende y por fin revela si está comprometida con su misterioso novio

Univision Famosos
¿Hija de Alicia Villarreal se casa? La inesperada reacción de Arturo Carmona ante los rumores
0:58

¿Hija de Alicia Villarreal se casa? La inesperada reacción de Arturo Carmona ante los rumores

Univision Famosos
Arturo Carmona da giro a acusación de supuesta agresión contra Alicia Villarreal: “Fue defenderme”
1:00

Arturo Carmona da giro a acusación de supuesta agresión contra Alicia Villarreal: “Fue defenderme”

Univision Famosos
Cruz Martínez responde a Alicia Villarreal y deja claro porque él y Arturo Carmona “se llevan tan bien”
0:58

Cruz Martínez responde a Alicia Villarreal y deja claro porque él y Arturo Carmona “se llevan tan bien”

Univision Famosos
Alicia Villarreal rompe el silencio sobre presuntas agresiones de Arturo Carmona: “Sí, pasó”
3 mins

Alicia Villarreal rompe el silencio sobre presuntas agresiones de Arturo Carmona: “Sí, pasó”

Univision Famosos

El romance entre la pareja se suscitó luego de que ambos compartieron créditos en la obra de teatro 'Perfume de gardenias'.

Ahora, 13 años después, la puesta podría volver a cartelera con los dos artistas como protagonistas, según reportes de la prensa mexicana.

Ante la posibilidad de reencontrarse de nuevo con ella en la obra tras el encontronazo de declaraciones que tuvieron sobre su romance, el exfutbolista fue contundente.

" Todo lo recuerdo de manera respetuosa y maravillosa; siempre lo mejor de todos los compañeros y de ella, que es una gran mujer y una gran mamá", dijo, según declaraciones presentadas en 'De primera mano' este viernes 31 de mayo.

" Sería muy bueno que estuviera. No sabemos todavía, solo el productor está al tanto de esa negociación, pero siempre atesoro los mejores recuerdos", aclaró, abriendo la puerta para un reencuentro con ella en caso de que ambos volvieran juntos a escena.

"Hay mucha especulación, parte del elenco, en cuanto a personajes importantes. Sin menospreciar alguno, la imagen de Gardenia es muy importante porque está pintado para Aracely Arámbula", insistió.

El romance que ambos sostuvieron inició poco tiempo después de que 'La Chule' terminó la relación que tenía con Luis Miguel en 2009. Con él tuvo dos hijos: Miguel y Daniel.

PUBLICIDAD

Arámbula no hizo comentarios inmediatos tras las declaraciones de Carmona este fin de semana.

Relacionados:
Arturo CarmonaAracely ArámbulaParejas de famososPolémicas de famososFamososCelebridadesRomancesTelenovelasNovelas