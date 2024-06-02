¿Arturo Carmona no quiere ver a Aracely Arámbula luego que ella "negó" su romance? Esto dice él

Video Arturo Carmona se sintió "ofendido" con Aracely Arámbula porque ella lo escondía cuando eran pareja

Arturo Carmona se refirió a su ex Aracely Arámbula y dejó claro si desea o no volverse a reencontrar frente a frente con ella tras el polémico romance que mantuvieron por algunos meses durante el 2011.

El actor ha dicho públicamente que ella habría negado y escondido el noviazgo, aunque 'La Chule' se ha defendido al respecto.

"Vivimos un romance muy bonito. Él dice siempre que lo niego. No lo niego. Lo que pasa es que yo no quería que (la prensa) nos acosara tanto", manifestó en diciembre de 2021.

Arturo Carmona ¿desea reencuentro con Aracely Arámbula?

El romance entre la pareja se suscitó luego de que ambos compartieron créditos en la obra de teatro 'Perfume de gardenias'.

Ahora, 13 años después, la puesta podría volver a cartelera con los dos artistas como protagonistas, según reportes de la prensa mexicana.

Ante la posibilidad de reencontrarse de nuevo con ella en la obra tras el encontronazo de declaraciones que tuvieron sobre su romance, el exfutbolista fue contundente.

" Todo lo recuerdo de manera respetuosa y maravillosa; siempre lo mejor de todos los compañeros y de ella, que es una gran mujer y una gran mamá", dijo, según declaraciones presentadas en 'De primera mano' este viernes 31 de mayo.

" Sería muy bueno que estuviera. No sabemos todavía, solo el productor está al tanto de esa negociación, pero siempre atesoro los mejores recuerdos", aclaró, abriendo la puerta para un reencuentro con ella en caso de que ambos volvieran juntos a escena.

"Hay mucha especulación, parte del elenco, en cuanto a personajes importantes. Sin menospreciar alguno, la imagen de Gardenia es muy importante porque está pintado para Aracely Arámbula", insistió.

El romance que ambos sostuvieron inició poco tiempo después de que 'La Chule' terminó la relación que tenía con Luis Miguel en 2009. Con él tuvo dos hijos: Miguel y Daniel.

