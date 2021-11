“Llegué a ser el papá de esos niños”: Arturo Carmona habló sobre Aracely Arámbula y sus hijos

Desde que Aracely Arámbula terminó la relación que tenía con Luis Miguel en 2009, ha procurado mantener su su vida privada a resguardo del ojo público.

De hecho, nunca confirmó si realmente estaba saliendo con Arturo Carmona, pero él decidió hablar por primera vez sobre el romance que tuvieron, pues incluso convivió con los hijos de 'La chule'.

Durante una entrevista con su amigo Fernando Lozano, el exfutbolista regio aceptó que fue novio de Aracely e incluso sacó a relucir algunos detalles del romance.

En dicha conversación, Arturo apuntó que ambos coincidieron en 2011 cuando estaban en la obra ‘Perfume de Gardenia’.

“Sí, fuimos pareja, fuimos novios. Hacemos ‘Perfume de Gardenia’, yo soy el villano de la historia, convivimos y mucho. Empezamos a convivir. Nos hicimos novios en Sonora precisamente, de gira, en una cena en la que estaba Jorge Salinas, Elizabeth Álvarez, muy padre y nos veíamos muy seguido, prácticamente todos los días, tenía una relación muy bonita con los niños”.

Arturo Carmona y Aracely mantuvieron una relación a escondidas

En la conversación, el actor de 45 años apuntó que el noviazgo con la protagonista de 'La patrona' era sumamente privado, nadie podía saber sobre su relación.

Además, habló del rumor en torno a Aracely Arámbula y un supuesto contrato firmado con Luis Miguel, en donde se indicaba que ella no podía volver a enamorarse. Aseguró que esto es falso, pero que sí llegó a pensar que existía.

“Se decía que tenía prohibido tener una relación con alguien, que estaba firmado por contrato, que era totalmente falso, pero al final me entró la duda porque nunca lo hicimos público, todo el mundo lo sabía, pero nunca dijimos ‘Sí’. De la puerta para allá somos una cosa y de la puerta para acá ni nos conocemos”.

Así fue el rompimiento de Arturo Carmona con Aracely Arámbula

Ell no poder compartir con el mundo su relación o publicar alguna fotografía juntos comenzó a cansarlos, pero no fue eso lo que detonó el truene.



Arturo reveló que la actriz permitía que Luis Miguel se quedara en su casa cuando veía a los niños.

“Ya estaba muy cansado de muchas cosas, yo estaba hasta ofendido pude haberme sentido de decir ‘no estoy tan tirado al catre para que me estés escondiendo’, pero entendí que venía ‘El Sol’, pero era de ‘ya, ya tenemos más de un año’. Yo le aplaudía que ella provocara que el papá viera a sus hijos, lo que no entendía es que ella fuera y se quedara ahí mismo, no me latía. Yo lo que hice en su momento, sin tener la parte económica que él tiene, es ir a dónde mi hija estaba y quedarme en un hotel, no quedarme en la misma casa”.

Arturo señaló que ‘La Chule’ decía que se trataba de Luis Miguel y por eso él podía quedarse en la casa, motivo que detonó un final en la relación, pero él lamentó la separación ya que formó un vínculo con Miguel y Daniel, hijos de la actriz.

“Dije: ‘estoy cansado, qué estoy haciendo ahí, qué necesidad tengo de estar aguantando. Me encanta, estoy enamorado de su familia’. Los niños y yo tuvimos un vínculo muy bonito, convivíamos, me atrevo a decir que llegué a ser el papá de esos niños en ese tiempo y yo con ganas de tener más hijos”.

A pesar de la distancia y haber culminado su romance, intentaron sacar fuego de aquellas cenizas, pero el hombre prefirió ver por él y continuar su camino.

“Hubo un intento de regreso, pero dije ‘yo ya no, me estoy lastimando’. Hoy lo hablamos y me dice que le hubiera gustado regresar el tiempo y que no fueran así las cosas”.