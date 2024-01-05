Muere Carlos Bremer, empresario que ayudó a Luis Miguel a “revivir” su carrera

Video Luis Miguel sufre caída en pleno show tras tomar medidas contra Aracely Arámbula por sus hijos

Carlos Bremer, el empresario regiomontano conocido por su participación en ‘Shark Tank México’, falleció a los 63 años.

Por medio de un comunicado, la empresa Value Grupo Financiero, que él fundó y dirigió, dio a conocer la noticia de su deceso.

“Falleció el día de hoy, 5 de enero del año en curso, en un hospital del área metropolitana de Monterrey, debido a complicaciones derivadas del desvanecimiento que sufrió el martes 2 de enero de 2024”, expusieron.

El empresario Carlos Bremer murió a los 63 años. Imagen Carlos Bremer/Instagram

Carlos Bremer ayudó a Luis Miguel en un duro momento

Además de dedicarse al mundo empresarial, Carlos Bremer ayudó a Luis Miguel para que pudiera salir de sus problemas económicos y legales.

En 2018, el cantante estaba enfrentando demandas y conflictos de dinero que afectaban su carrera y finanzas personales, por lo que el empresario se ofreció a ayudarlo.

“A mí me tocó hacer el plan para saber cómo revivir a este gran ídolo de México. También ofrecí financiar, pero no fue necesario con el esquema que se hizo”, comentó, en declaraciones retomadas por Quién en septiembre de 2019.

Formando equipo con Miguel Alemán Magnani y Alejandro Soberón, quien coordinó las presentaciones del artista, Bremer se dedicó a ayudar al intérprete de ‘Culpable o no’.

“Yo ofrecí pagar la parte que se necesitaba, pero luego negociamos con quienes se les debía y llegamos (al acuerdo) que se les pagara con cada concierto. Con eso se fue saldando el dinero”, mencionó.

Carlos Bremer ayudó a Luis Miguel a salir de sus deudas. Imagen Mezcalent

¿Quién era Carlos Bremer?

Carlos Bremer era un empresario y contador mexicano nacido el 1 de junio de 1960 en Monterrey, Nuevo León.

Desde temprana edad, él mostró interés en los negocios y a los 12 años ya tenía el primero, vendiendo calculadoras a empresarios regiomontanos.

A los 19 años, se graduó de la carrera de contaduría del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y comenzó a trabajar en una casa de bolsa del grupo Banpaís.

En 1985, Bremer participó en la fundación de Ábaco Casa de Bolsa y en 1993, en sociedad con Javier Benítez Gómez, formó Value Grupo Financiero, una sociedad que opera diversas empresas en el sector financiero.

Él apoyó a diversos deportistas, incluyendo a Adrián González, Saúl Álvarez y Juan Manuel Márquez, además de sustentar proyectos de emprendimiento a través del programa de televisión ‘Shark Tank México’.