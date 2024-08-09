Arturo Carmona le envía consejo a su ex, Alicia Villarreal, ante supuesta infidelidad de Cruz Martínez

Video Alicia Villarreal y Arturo Carmona se dejan ver felices bailando y su hija reacciona

Cruz Martínez se encuentra en medio de la polémica por su supuesta infidelidad a Alicia Villarreal. El integrante de Kumbia Kings fue captado con una joven, bailando muy de cerca, en un club nocturno de Monterrey (México), mientras ‘La Güerita Consentida’ se encontraba en la Ciudad de México.

En medio de la controversia, Arturo Carmona le externó todo su apoyo a Alicia Villarreal, de quien se separó en 2001.

“Es complicado porque no sabemos el trasfondo de esto. Sí hay publicaciones, pero yo creo que lo más importante, y la declaración que vale, es la de ella, que es la que está viviendo directamente esto, como él”, expresó a ‘Venga La Alegría’ en su emisión del 9 de agosto.

Arturo Carmona señaló que si bien es tu tema delicado, le gustaría que hubiera “paz” entre la intérprete de ‘Te aprovechas’ y Cruz Martínez, ya que es el núcleo familiar en el que vive su hija Melanie.

“Yo lo que puedo decir es que me encantaría que estuvieran en paz, porque al final en ese hogar está mi hija, sea cual sea la decisión que tomen, sea cual sea lo que ellos decidan hacer”, agregó.

El consejo de Arturo Carmona a Alicia Villarreal

Ante los rumores de una presunta infidelidad por parte de Cruz Martínez, Arturo Carmona le envió un consejo a su exesposa y al padrastro de su hija.

“Definitivamente el diálogo es la mejor alternativa a cuál sea la decisión, independientemente de eso. Ellos son los únicos que saben que está pasando en el antes y el después, en el durante”, manifestó.

En cuanto al posible perdón de Alicia Villarreal si es que se llegara a comprobar una infidelidad del integrante de Kumbia Kings señaló: “Yo creo que sí, cuando se busca ese perdón genuino, real”.

“Tal vez ya no vuelve a ser igual, y si deciden que ya no va a volver a ser igual, después de un perdón, pues yo creo que tienes que tomar una decisión más hacia ti mismo, aunque te escuches como egoísta”.

¿Arturo Carmona regresaría con Alicia Villarreal?

Arturo Carmona también respondió sobre la posibilidad de un regreso amoroso con Alicia Villarreal, luego de que aparecieron juntos en un video de TikTok.

“Un reencuentro, obviamente en esta etapa de nuestras vidas hasta nos reímos de eso, porque digo, en su momento no lo hicimos, yo creo que ya más de 20 años hacerlo no está ahorita en el radar”, expuso, asegurando que la razón de su divorcio fue porque no supieron “manejar la fama”.