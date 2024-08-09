Cruz Martínez

Estas son las fotos que probarían infidelidad de Cruz Martínez a Alicia Villarreal

El integrante de Kumbia Kings se encuentra envuelto en la polémica tras ser captado con una joven en un club nocturno de Monterrey, en México, y por unas fotografías que lo involucrarían con otra mujer de nombre Lorena Torruco.

Video Alicia Villarreal responde si “está separada” de Cruz Martínez tras supuesta infidelidad de él

Cruz Martínez continúa en el ojo del huracán por una supuesta infidelidad a Alicia Villarreal. La polémica con el productor comenzó desde que fue captado bailando muy de cerca con una joven mujer en un club nocturno de Monterrey.

Aunque ‘Ventaneando’ reportó que se trataría de la cantante venezolana Germaine Valentina, la cuenta de Instagram ‘Reina Venenosa’ refiere que se trataría de Lorena Torruco, mujer con la que el productor ya había sido relacionado en 2023.

“A Cruz se le volvió a ver con la misma chica de hace un año, no es la venezolana llamada Valentina, con quien sí tiene un contrato de trabajo. Con quien lo vieron es con Lorena Torruco, sí, la de la fiesta temática de Kumbia Kings, que les quiero decir que sigue con ella”, se señaló este 9 de agosto.

Las sospechas sobre la presunta relación de Cruz Martínez con la mujer de 30 años se habrían desatado por unas fotografías en París, destino que habrían visitado al mismo tiempo.

Cruz Martínez y Lorena Torruco habrían publicado sus fotos en París la misma fecha.
Cruz Martínez y Lorena Torruco habrían publicado sus fotos en París la misma fecha.
Imagen Reina Venenosa / Instagram

Aunque en las fotografías filtradas ninguno de los dos aparecen juntos y fueron publicadas de manera individual en sus respectivas cuentas de Instagram, éstas fueron subidas a la red en la misma fecha: 3 de abril de 2024.

A la fecha, la fotografía de Cruz Martínez en París ya no se encuentra visible en su perfil de Instagram.

¿Quién es Lorena Torruco?

Según informes de la misma cuenta de Instagram, Lorena Torruco sería de Poza Rica, Monterrey.

El esposo de Alicia Villarreal habría asistido a la fiesta de cumpleaños de Lorena, la cual tendría como temática a los Kumbia Kings. A dicho evento, según se ve en la foto, asistieron los integrantes de la agrupación, incluido Cruz Martínez, quien aparece muy cerca de Lorena en una de las imágenes filtradas.

Kumbia Kings habría cantando en la fiesta de cumpleaños de Lorena Torruco.
Kumbia Kings habría cantando en la fiesta de cumpleaños de Lorena Torruco.
Imagen Reina Venenosa / Instagram


Según señala la persona que filtró la información, Cruz Martínez y Lorena Torruco tendrían “mucho” tiempo de relación. Hasta el momento, el productor no ha hecho comentarios al respecto.

Video Esposo de Alicia Villarreal le sería infiel desde hace un año: ella es la mujer con quien lo relacionan
