Hijo de Aracely Arámbula y Luis Miguel debutaría primero como modelo: "Es muy guapo"

Video “Viene ‘Micky’ Junior”: hijo de ‘La Chule’ y ‘Luismi’ se lanzaría como cantante en semanas

A principios de diciembre, Antonio Pérez Garibay, amigo de Luis Miguel, ventiló que Miguel, el hijo del cantante y de Aracely Arámbula, debutaría como cantante en enero, pues el primer día del 2025 cumple la mayoría de edad.

"Viene 'Micky' Junior muy fuerte el próximo año, es su lanzamiento en Europa a nivel mundial. Viene algo muy grande. Van a estar muy orgullosos, estoy seguro que 'Micky' va a superar al papá y a la mamá, cantando, guapísimo", dijo en entrevista con la periodista Inés Moreno.

Un día después, Rafael Herrerías, otro amigo cercano de 'El Sol de México', confirmó que el adolescente de 17 años tiene talento, aunque desconoce detalles del supuesto lanzamiento.

" Sé que le gusta cantar, pero todavía no sé si hay algo ya profesionalmente" y añadió que tiene talento, "lo que me enseñó a mí en su teléfono sí, canta bien, sí", dijo el empresario a los medios de comunicación, reportó 'Sale el Sol' el 9 de diciembre.

Hijo de Luis Miguel y 'La Chule' debutaría como modelo

Sin embargo, la periodista española Beatriz Cortázar dijo que, aunque Miguel sí debutará en el mundo del espectáculo, su lanzamiento sería en el modelaje y no en la música, al menos por el momento.

"Están apuntando como cantante, a mí me dicen que el primer lanzamiento va a ser más como modelo, que el chico es muy guapo, que parece ser que se ha puesto muy en forma, con mucha gimnasia y con fotos muy bonitas, y va a ser un lanzamiento a la fama", comentó en el programa 'Y Ahora Sonsoles'.

'Tía' del hijo de Luis Miguel confirma su talento vocal

Michelle Vieth, amiga cercana de Aracely Arámbula, compartió con los medios de comunicación que su 'sobrino', como le dice a Miguel Gallego de cariño, tiene talento vocal.