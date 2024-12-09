Hijo de Aracely Arámbula y Luis Miguel estaría por debutar como cantante: “Va a superar al papá”

Video “Viene ‘Micky’ Junior”: hijo de ‘La Chule’ y ‘Luismi’ se lanzaría como cantante en semanas

El hijo mayor de Aracely Arámbula y Luis Miguel estaría por debutar como cantante. Según contó Antonio Pérez Garibay, padre del piloto de automovilismo mexicano Checo Pérez, Miguel Gallego Arámbula podría hacer su primera aparición pública tras cumplir 18 años.

“Viene ‘Micky’ Junior muy fuerte el próximo año, es su lanzamiento en Europa a nivel mundial”, expresó el político mexicano durante una entrevista con Inés Moreno el 8 de diciembre.

Sin entrar en detalles sobre lo que se encontraría preparando el primogénito de Aracely Arámbula, Don Antonio Pérez aseguró que hasta podría “superar” a Luis Miguel en la música.

“Viene algo muy grande. Van a estar muy orgullosos, estoy seguro que ‘Micky’ va a superar al papá y a la mamá, cantando, guapísimo”, agregó.

Puntualizó que él ha estado apoyando la carrera de Miguel Gallego. Incluso, reveló que esa fue la razón por la que estuvo muy cerca de Aracely Arámbula durante el tiempo que ella estuvo protagonizando la obra teatral ‘Perfume de Gardenia’ en México.

“Lo que viene de Luis Miguel y Aracely es muy superior a los dos, viene algo que va a superar a los dos”, insistió. “Los estoy ayudando con mucho gusto”, sentenció.

Aracely Arámbula habría dado pistas del debut de sus hijos en la música

A mediados de octubre, Aracely Arámbula reveló que sus hijos Miguel y Daniel, de 17 y 16 años respectivamente, se habían reencontrado con Luis Miguel y, aunque no dio detalles sobre el encuentro, no descartó que en un futuro quisieran seguir sus pasos.

“Les gusta la actuación, les llama la música. Ojalá que hereden la voz de por allá, pero pues por acá también cantamos, mi abuelo cantaba, mi papá… Dios permita que ellos disfruten de lo mejor”, dijo a ‘Venga la Alegría’.

Incluso, aseguró que sus hijos tenían “la puerta abierta” para presentarse públicamente, dejando entrever que su aparición podría suceder cuando cumplieran la mayoría de edad.